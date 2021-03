Albert Einstein: „Realitatea este o iluzie”...

Albert Einstein s-a născut (dintr-o familie de origine evreiască) în localitatea Ulm, Württemberg-Germania, pe 14 martie 1879…

„Cultura nu este urmare a școlii ci a dorinței de o viață de a o dobândi”

Șase săptămâni mai târziu, familia se muta în München[1], apoi a plecat către Italia, Albert continuându-și educația la Aarau–Elveția (în 1896, intrase la „Școala Politehnică Federală Elvețiană” din Zurich[2]); în 1901, anul în care obținea diplomă, a dobândit cetățenia elvețiană și, negăsind o catedră disponibilă, a acceptat funcția de asistent tehnic la „Oficiul Elvețian de Brevete”[3]; în 1905, a obținut titlul de doctor[4]; în 1909, devenea „profesor extraordinar” la Zurich, iar, în 1911 profesor de fizică teoretică la Praga, revenind în Zurich (un an mai târziu) pentru a ocupa un post similar…

„Cei care au privilegiul de a ști au datoria de a acționa”

În 1914, numit fiind ca director al Institutului de fizică „Kaiser Wilhelm” și profesor la Universitatea din Berlin[5], a obținut cetățenia germană (1914) și a rămas în Berlin până în 1933, atunci când a renunțat la tot, din motive politice, și a emigrat dincolo de Oceanul Atlantic (pentru a ocupa funcția de profesor de fizică teoretică la „Princeton”)[6].

„Slăbiciunea în atitudine devine slăbiciune de caracter”

După Al Doilea Război Mondial, Einstein a fost o figură emblematică a „Mișcării Guvernului Mondial”, i s-a oferit președinția statului Israel /a declinat-o/, a colaborat cu dr. Chaim Weizmann la înființarea „Universității Evreiești” din Ierusalim[7].

„Nu încerca să fii un om de succes, ci un om de valoare”

Părea să aibă, întotdeauna, o viziune clară a chestiunilor care țin de fizică, hotărârea de a le rezolva desemnând o altă trăsătură a personalității sale științifice. Avea o strategie proprie și era capabil să identifice etapele principale ale drumului către atingerea țelului; a considerat realizările sale majore drept semne care prefigurau următorii pași…

„Teoria descrie ceea ce putem observa”

Dintru început, Einstein și-a dat seama de inadecvările mecanicii newtoniene și teoria sa specială a relativității; a rezultat încercarea de a reconcilia legile mecanicii cu legile câmpului electromagnetic[8]; s-a ocupat de problemele clasice ale mecanicii statistice, de chestiunile prin care acestea au fost contopite cu teoria cuantică – totul a condus la o explicație a mișcării browniene a moleculelor; a investigat proprietățile termice ale luminii /având o densitate redusă de radiații/, observațiile sale au pus bazele teoriei fotonului[9]…

După pensionare, a continuat să lucreze pentru unificarea conceptelor de bază ale fizicii, adoptând geometrierea, abordarea opusă majorității fizicienilor…

„Coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim”

Cercetările inițiate de Einstein sunt permanentizate; a primit diplome de onoare pentru contribuția în domeniile științei, medicinii și filozofiei (de la multe universități europene și americane), distincții sau i-a fost propusă apartenența la mai toate academiile științifice renumite; a ținut prelegeri în Europa, America, Orientul Îndepărtat; recunoașterea muncii sale a presupus și „Medalia Copley”/„Royal Society of London” (în 1925), „Medalia Franklin” a Institutului „Franklin” (în 1935)…

„Nu am niciun talent anume. Sunt doar extraordinar de curios”

Singurătatea[10] intelectuală a conferit muzicii un rol important…

„Adevăratul semn al inteligenței nu îl constituie cunoștințele acumulate, ci imaginația”

A plecat pe 18 aprilie 1955 (Princeton, New Jersey)…

„Mi-e teamă de ziua când tehnologia va înlocui interacțiunea umană. Lumea va avea o generație de idioți”

[1] Ulterior, și-a început anii de școală la Gimnaziul „Luitpold”…

„Important este să nu te oprești niciodată din a-ți pune întrebări”

[2] Pentru a fi instruit ca profesor de fizică și de matematică…

„Majoritatea ideilor fundamentale ale ştiinţei este simplă în esenţă şi de regulă poate fi exprimatp într-un limbaj înţeles de toată lumea”

[3] Pe timpul șederii sale la „Oficiul de Brevete”, mai exact în timpul său liber, a generat o mare parte din munca sa remarcabilă…

„Orice prost știe. Scopul este să înțelegi”

[4] În 1908, era numit „Privatdozent” la Berna…

„Mintea intuitivă este un dar sfânt și mintea rațională este servitorul fidel. Noi am creat societatea care onorează pe servitor și care a uitat darul”

[5] Încă din primele zile petrecute în Berlin, Einstein a postulat că interpretarea corectă a teoriei relativității trebuie să ofere și o teorie a gravitației; în 1916, a publicat lucrările sale despre teoria generală a relativității; în perioada invocată, contribuția sa genială privește, deopotrivă, problemele teoriei radiației și mecanicii statistice… Lucrările sale mai importante? Teoria specială a relativității (1905), Relativitatea (traduceri în engleză, 1920 și 1950), Investigații despre teoria mișcării browniene (1926), Evoluția fizicii (1938)…

„Vreau să știu gândurile lui Dumnezeu. Restul sunt detalii”

[6] A devenit cetățean al Statelor Unite ale Americii (în 1940); s-a retras din postul său de profesor al celebrei universități în 1945…

„Marile spirite întotdeauna au întâlnit opoziții violente de la mințile mediocre”

[7] Despre sionism (1930), De ce război? (1933), Filosofia mea (1934) și Out of My Later Years (1950) poate că sunt cele mai importante lucrări în care transpare și condiția evreului…

„Cea mai frumoasă și mai profundă trăire omenească este misterul”

[8] În anii 20 ai secolului al XX-lea, Einstein s-a angajat în procesul cristalizării teoriilor unificate privind câmpul electromagnetic, deși a continuat să lucreze la interpretarea probabilistică a teoriei cuantice, a perseverat în privința acestui obiectiv în America; a contribuit la mecanica statistică prin dezvoltarea teoriei cuantice a unui gaz monatomic și i se pot recunoaște, de asemenea, meritele muncii aflate în legătură cu probabilitățile de tranziție atomică și cosmologia relativistă…

„Un intelectual rezolvă problemele. Un geniu le evită”

[9] Fotonul, numit și cuantă de lumină, ca particulă elementară responsabilă pentru toate fenomenelor electromagnetice, era introdus, în 1926, de fizicianul american Gilbert Lewis, pornindu-se de la grecescul φῶς /phos/, care înseamnă lumină; teoria lui Lewis despre fotoni (susținea că aceștia nu pot fi nici creați, nici distruși) s-a dovedit a fi eronată, dar s-au întâlnit numeroase fenomene cuantice de generare și anihilare a fotonilor, termenul fiind considerat potrivit pentru cuantele de lumină, acceptat de întreaga comunitate științifică…

„Procesul descoperirilor ştiinţifice este, de fapt, un zbor continuu de la a te întreba”

[10] A trait și singurătăți familiale… S-a căsătorit cu Mileva Maric (în 1903), au avut o fiică și doi fii; căsătoria lor s-a spulberat, oficial, în 1919; în același an, se căsătorea cu Elsa Löwenthal (verișoara geniului a murit în 1936)…

„Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut și ți se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră și ți se va părea un minut. Aceasta este relativitatea.”