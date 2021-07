Sufocarea României de către deșeurile din ambalaje poate fi oprită numai în condițiile unui cadru legislativ corect pentru sistemul de garanție depozit

România este în etapa finală de creionare și adoptare a legislației pentru colectarea deșeurilor din ambalaje, prin sistemul de garanție-depozit. Cadrul legislativ trebuie să creeze premizele unei funcționări fără sincope și să poată prefigura rezultate bune pentru mediu.

România poate beneficia de experiența altor țări pentru a crea un sistem național cu adevărat funcțional. Lituania și Scoția sunt modelele legislative importante care generează în prezent sisteme de garanție performante în condiții socio-economice și structuri de piață diferite.

Aceste două sisteme de garanție-depozit din Lituania și Scoția au fost prezentate astăzi, 17 iunie, în cadrul unui nou webinar organizat de către Reloop Platform, organizația europeană ce susține și dezvoltă implementări ale economiei circulare. În cadrul evenimentului ”Sistemul de garanție-depozit pentru recipientele de băuturi. Crearea cadrului de operare prin legislație” au prezentat detaliile și beneficiile propriilor sisteme naționale dna Neringa Paškauskaitė, Director în cadrul Grupului de Politici Publice Deșeuri, Ministerul Mediului, Lituania și dl Donald McGillivray, Director Adjunct în cadrul Diviziei de Calitate a Mediului și Economie Circulară, Departamentul pentru Mediu și Păduri, Guvernul Scoțian.

”Implementarea unui cadru legislativ corespunzător pentru funcționarea sistemului de garanție este esențială pentru atingerea unui impact pozitiv asupra mediului, pentru reducerea semnificativă a gunoiului și îmbunătățirea calitatea vieții. Recuperarea cu 92% a tuturor recipientelor pentru băuturi introduse pe piață este posibilă. Avem exemplul Lituaniei în acest sens. Cu obiectivul de a reduce impactul negativ asupra mediului și de a închide, în același timp, bucla pentru reciclabile, multe țări au decis să implementeze sistemul de garanție pentru recipientele de băuturi. Am văzut astăzi și exemplul Scoției, care consideră implementarea acestui sistem ca un instrument de creștere a ratelor de colectare și de furnizare de materie primă de calitate industriei de reciclare” spune Anna Larsson, Director Reloop Platform

De ce modelul Lituaniei?

În 2015, înainte de introducerea sistemului de garanție-depozit, rata de colectare a sticlelor PET era în Lituania de sub 33%. Ținta de colectare până în 2025 este de 77%, iar cea până în 2029 de 90%. În sistemul din Lituania, în 2019, rata de colectare este de 90%.

Acest sistem creează premisele recuperării a 95% din deșeurile de ambalaje, cu o stare calitativă superioară a materialor. Nu necesită investiții publice, bazăndu-se strict pe investiții private (apriximativ 30 de milioane eur) ce vor fi recuperate în 5 ani. Aproximativ 70% din valoare agaranției este cheltuită în același magazin, generând loialitate. 1200 de locuri de muncă au fost create în Lituania datorită acestui sistem. Au fost instalate 1100 de automate de colectare (Reverse Vending Machines) și 90% dintre ambalaje au fost returnate utilizând aceste automate.



De ce modelul Scoției?

Sistemul de garanție scoțian se referă, ca și în România, și la ambalajele de băuturi alcoolice, iar structura pieței de vânzare cu amănuntul este asemănătoare. În Scoția, legislația cu privire la sistem a fost adoptată în luna mai a acestui an.

În prezent se colectează aproximativ jumătate din deșeurile de ambalaje iar ținta pentru al treilea an de operare este de 90%.

Sistemul scoțian este un model administrat de către industrie de tipul retur la comerciant, fiind inclusi și comerțul online.

Sunt vizate pentru colectare aproximativ 2,2 miliarde de ambalaje pe an, și un profit net total de peste 520 milioane lire sterline peste 25 de ani (valoare actualizată netă). Este estimată o reducere a emisiilor de gaze cu 160000 de tone de CO2.

”Sistemele de garanție lituanian și scoțian pentru recipientele de băuturi aduc informații valoroase pentru autoritățile române. Imaginați-vă cu 92% mai puține deșeuri din ambalaje de băuturi pe munții, râurile României, la periferia oreșelor sau zonele rurale! Implementarea sistemului de garanție, care este foarte complexă, necesită dispoziții legale detaliate și suntem fericiți să putem conecta părțile interesate din diferite țări europene pentru a face schimb de experiențe. Sperăm că webinarul internațional de astăzi a contribuit la o mai bună înțelegere a importanței cadrului legislativ și a parametrilor care vor face ca sistemul să funcționeze fără probleme, să fie eficient din punct de vedere al costurilor și să genereze un impact pozitiv real pentru mediu,” adaugă Anna Larsson.

(Comunicat de presă)