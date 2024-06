„Ziua Biodiversității Grâului”, organizată de USV Iași la Ezăreni

default

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) și Alianța Industriei Semințelor din România organizează „Ziua Biodiversității Grâului”, mâine, 19 iunie 2024, la Ferma Didactică și de Cercetare Ezăreni, comuna Miroslava.

În cadrul evenimentului, reprezentații Facultății de Agricultură USV Iași vor prezenta colecția cu cele aproape 400 de cultivare de grâu, noi tehnologii agricole și vor avea sesiuni de informare despre cele mai bune practici agronomice reziliente la schimbările climatice.

„În urma parteneriatelor și protocoalelor de colaborare din diverse proiecte în care suntem parteneri, am extras ADN din 400 de genotipuri, grâu comun de toamnă, dar și alte subspecii și am făcut analize genetice de înaltă calitate pe care le vom folosi pentru asocierea genotipului cu fenotipul. Obiectivul final este să identificăm regiunile genetice esențiale implicate în anumite trăsături cu importanță agronomică ridicată, cum ar fi rezistența la patogeni, toleranța la schimbările climatice sau producția”, a transmis conf. univ. dr. Iulian Gabur, prodecan al Facultății de Agricultură a USV Iași.

Tot mâine, pe 19 iunie, la USV Iași, jurnaliști sunt invitați să descopere „O zi din viața unui ameliorator de plante”, programul evenimentului cuprinzând vizitarea laboratorului de biotehnologii, unde are loc multiplicare in vitro la grâu, lupin, bob, micropropagare și cercetări în vederea stabilirii unui Protocol pentru aplicarea Noilor Tehnici Genomice; vizitarea Institutului de Cercetări pentru Agricultură și Mediu (ICAM), unde vor fi putea fi observați în sere hibrizi de grâu obținuți prin hibridare asistată de markeri moleculari și selecție geonomică; se va putea observa infrastructura de cercetare care cuprinde camere de creștere, fitotron unde se pot testa plante în condiții climatice extreme (de la -20 grade la + 40 grade); microtomografe pentru analiză sol-plantă; cromatografie lichidă pentru detectarea unor substanțe precum metale grele etc.

Departamentul de Promovare – Comunicare

USV Iași, 18.06.2024