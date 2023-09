Zeci de donatori de sânge în judeţul Vrancea, în cadrul unei campanii derulate de angajaţi din structuri ale MAI

Ultimele statistici europene arată că doar 1,5% dintre români donează sânge în mod constant. Un număr extrem de mic, în condiţiile în care anual ar fi nevoie de circa 500.000 de unităţi de sânge, iar la fiecare două secunde o persoană are nevoie de el.

În judeţul Vrancea, la final de vară şi început de toamnă, în centrul judeţean de transfuzie din Focşani au venit zeci de donatori în cadrul unei campanii derulate de angajaţi din structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Relatează Gabriel Sava:

Comparativ cu luna trecută, când media zilnică a donatorilor de sânge a fost la nivel de avarie, în ultima săptămână, la centrul de transfuzie s-au prezentat peste 250 de vrânceni. Unii dintre ei sunt donatori regulaţi.

-: Am tot văzut că este nevoie de sânge şi am zis că, dacă pot să ajut, de ce nu?

-: Am mai donat.

Reporter: Cu ce regularitate donaţi?

-: Undeva la şase luni. Şi pentru mine şi pentru alţii doresc să fac un bine.

Georgiana Crăciun, purtător de cuvânt al Centrului de Transfuzie Sanguină Vrancea: În perioada aceasta a fost o mobilizare generală, după tragedia cu accidentul de la Crevedia. Toţi angajaţii Centrului de Transfuzie Sanguină Vrancea s-au mobilizat chiar în acea duminică. Doar în urma unei postări pe Facebook au venit 28 de oameni, din care 26 au donat. În săptămâna care a urmat a venit un număr destul de mare de donatori. Din proprie iniţiativă unii, ceilalţi au fost prin campanii, prin cadrul MAI-ului, IPJ-ul, Jandarmeria, Penitenciarul. În fiecare zi am avut un număr de donatori, ceea ce a făcut să crească zilnicul la un aproximativ de 70 de oameni care au venit să doneze. A fost important să se întâmple toate lucrurile acesta, deoarece în mare parte produsul sanguin care a fost necesar pentru aceşti oameni a fost concentrat trombocitar care are o valabilitate doar de cinci zile.

Pot dona sânge, în principal, persoanele adulte cu vârsta cuprinse între 18 şi 65 de ani şi care au o stare de sănătate bună.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)