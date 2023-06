World Press Photo, cea mai importantă expoziție globală de fotojurnalism, expusă în Piața Unirii din Iași

Cea de-a 66-a ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo va putea fi vizitată în perioada 6 iunie – 3 iulie în Iași, în Piața Unirii. Adusă în România de 12 ani consecutivi de către Fundația Eidos, expoziția va fi expusă publicului larg în centrele a nouă orașe din țară.

Cristian Movilă, fondatorul fundației Eidos și reprezentantul World Press Photo în România a declarat că „trăim într-o era în care fake news-ul devin din ce în ce mai greu de izolat, iar fotojurnalismul de calitate și etic este calea prin care putem obține informații autentice și nealterate. Ca fotojurnalist am fost în mijlocul unor evenimente extrem de dure, însă chiar dacă realitatea din teren era prea violentă, prea explicită sau pur și simplu prea greu de digerat, am realizat cât de important este ca noi, fotojurnaliștii, să redăm totul cât mai raw, astfel încât să reușim să transpunem oamenii chiar în acel loc și în acel moment. Doar așa putem înțelege cu adevărat probleme cu care această lume se confruntă.”

Cele 120 de fotografii vor fi însoțite și de un audio-tur gratuit, realizat în parteneriat cu aplicația Smartify, prin care vizitatorii vor putea asculta, pe propriile device-uri, povestea fiecărei fotografii câștigătoare.

Timp de 3 luni de zile, 24 de ore din 24, fotografiile vor fi expuse simultan în perioada 5 mai – 31 mai în București, Timișoara, Cluj și Sibiu, apoi în perioada 6 iunie – 3 iulie în Iași, Oradea, Constanța și Craiova. Întreg itinerariul și detaliile fiecărui eveniment vor fi publicate pe pagina de Facebook a expoziției.

Competiția World Press Photo recunoaște fotojurnalismul de calitate și premiază imagini și povești din întreaga lume. Fotografiile câștigătoare din acest an pun în lumină criza climatică, comunitățile, impactul războiului asupra civililor și importanța fotografiei jurnalistice în jurul lumii.

Cei patru câștigători globali au fost selectați din 24 de câștigători regionali, aleși din peste 60.000 de lucrări înscrise:

● Premiul „fotografia anului”: Mariupol Maternity Hospital Airstrike, realizată de Evgeniy Maloletka, Ucraina, Associated Press

● Premiul „articolul anului”: The Price of Peace in Afghanistan, realizat de Mads Nissen, Denmark, Politiken/Panos Pictures

● Premiul pentru proiecte pe termen lung: Battered Waters, realizat de Anush Babajanyan, Armenia, VII Photo/National Geographic Society

● Premiul pentru proiect cu format liber: Here, The Doors Don’t Know Me, realizat de Mohamed Mahdy, Egypt

Expoziția World Press Photo este adusă în România de Fundația Eidos, organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și finanțată de Ministerul Culturii.

Partener principal: Raiffeisen Bank

Despre Fundația Eidos

Fundația Eidos este o organizație non-profit cu sediul în București, România, având ca misiune susținerea și dezvoltarea durabilă a practicilor culturale inovatoare la nivel global și multidisciplinar. Eidos operează la intersecția dintre creativitate, tehnologie, filosofie și antreprenoriat, organizând evenimente, programe educaționale, cercetare experimentală și suport pentru producția proiectelor artistice. Printre evenimentele organizate de Eidos se numără festivalul multidisciplinar UNFINISHED, expoziția itinerantă World Press Photo și EIDOS Talks.