Wanderkino @Iași – Cinema pe patru roți & muzică live

Marți, 21 septembrie, ora 20:00, Centrul Cultural German Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Cafeneaua Piața Unirii și cu sprijinul Goethe-Institut vă invită la o experiență cinematografică unică, în Piața Unirii!

O maşină de pompieri de epocă din Leipzig, Germania se va transforma pentru 70 minute într-o cinematecă mobilă în aer liber, care va prezenta într-o manieră originală filme mute ale celebrilor Charlie Chaplin și Buster Keaton. Filmele vor fi acompaniate de muzica live a celor doi artiști din Germania: Tobias Rank – pian și Sebastian Pank – saxofon și clarinet bas.

Wanderkino este o cinematecă mobilă, care a străbătut din 1999 până astăzi toată Europa cu caravana sa de filme mute de diferite genuri – comedii slapstick, filme monumentale, precum și filme independente, de avangardă sau experimentale. Începând de marți, 21 septembrie îşi va continua călătoria în România, la Iaşi, la kilometrul zero al oraşului: Piața Unirii.

Selecție de filme:

The Champion / 1915 – Charlie Chaplin

Roping a Sweetheart / 1916 – Tom Mix

Lizzies of the Field / 1924 – Mack Sennett

Ballet mécanique / 1924 – Fernand Leger

Der Sündenbock / 1921 – Buster Keaton

Maşina de pompieri (Magirus Deutz din 1969) cuprinde tot echipamentul de proiecție clasic, sunet și lumini, dar și instrumentele muzicale. Prezentarea filmelor este realizată într-un cadru artistic special conceput pentru a evoca o atmosferă care amintește de zilele de pionierat ale cinematografiei.

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Cafeneaua Piața Unirii și cu sprijinul Goethe-Institut.

_________________________

INFORMAȚII UTILE:

Accesul la eveniment este gratuit, în limita locurilor disponibile pe terasa Cafenelei “Piața Unirii” și pe scaunele amplasate în Piața Unirii.

Ca să fiți siguri că veți găsi locuri libere la mese cu vizibilitate bună către ecran, Cafeneaua “Piața Unirii” vă recomandă să faceți o rezervare telefonică la numărul: 0743 663 903, cu mențiunea că doriți să urmăriți proiecția de filme.

Pentru sănătatea dumneavoastră și a celorlalți participanți la eveniment, vă rugăm să respectați măsurile de siguranță în vigoare și îndrumările organizatorilor pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului.

• Purtarea măștii de protecție este obligatorie pe toată durata evenimentelor;

• Respectarea distanțării de minimum 1,5 metri față de persoanele din jur este obligatorie pentru toți participanții;

• Nu este permisă modificarea poziției scaunelor la începutul, în timpul sau la finalul evenimentului;

• Nu se permite accesul la eveniment cu mâncare sau băuturi.

(Comunicat Centrul Cultural German/ Radio Iași/ FOTO kulturzentrum-iasi.ro)