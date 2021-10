Vrancea:Consiliul Local a aprobat alocarea a 1,3 milioane lei pentru asigurarea căldurii şi apei calde în Focşani

UPDATE, 14 octombrie 2021 – Consiliul Local al municipiului Focşani a aprobat, joi, în cadrul unei şedinţe extraordinare de îndată, alocarea sumei de 1,3 milioane de lei către ENET SA, în vederea asigurării căldurii şi apei calde pentru locuitorii oraşului.

ENET SA, societatea de termoficare a oraşului care asigură încălzirea pentru aproximativ 10.500 de apartamente din oraş şi alte 237 de instituţii publice din municipiu, printre care şcoli şi grădiniţe, spitalul judeţean sau căminul pentru persoane vârstnice este, în prezent, în procedură de insolvenţă şi nu a putut încheia în această vară un nou contract pentru achiziţionarea de combustibil. La acest moment, ENET este nevoită să achiziţioneze mare parte din cantitatea de combustibil necesară direct de pe bursă, fapt care a dus la plata unor preţuri cuprinse între 358 şi 700 de lei pe megawatt/oră, astfel că societatea continuă să înregistreze pierderi substanţiale.

Primarul Cristi Misăilă a arătat că societatea de termoficare a oraşului, deşi lucrează în pierdere, nu poate fi desfiinţată, pentru că face obiectul unor proiecte cu fonduri europene, dar şi pentru că, în viitor, proprietarii de centrale individuale vor fi nevoiţi să revină la sistemul centralizat.

‘Încă din 2009 s-a demarat un proiect pe fonduri europene, ce se demarează în mai multe etape. Am finalizat a doua etapă anul trecut. Anul acesta am scris cererea de finanţare pentru etapa a III-a. Nu putem să renunţăm la acest sistem centralizat, oricât de mult ne-am dori, pentru că altfel vom fi supuşi unei sancţiuni din partea UniuniiEuropene de a da toţi banii înapoi. Dar, vă aduc la cunoştinţă Green-pactul semnat de UE, că până în 2030 trebuie să reducem poluarea atmosferică cu 30%, iar până în 2050 cu 100%. În viitorul apropiat, toţi deţinătorii de sisteme individuale de încălzire vor fi puşi să plătească nişte taxe suplimentare pentru poluarea atmosferei, astfel că nu va mai fi un sistem rentabil de încălzire şi se va reveni la sistemul centralizat’, a precizat Cristi Misăilă.

Soluţia găsită astăzi de consilierii locali este una temporară, deoarece banii vor ajunge pentru acordarea, în avans, pentru o cantitate de 9.420 gigacalorii, a subvenţiei pentru diferenţa de preţ la energia termică livrată populaţiei, care vor putea asigura căldura şi apa caldă, cu un program de cinci şi respectiv trei ore pe zi, doar până la finalul lunii octombrie. AGERPRES

UPDATE, 13 octombrie 2021 – Primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, a declarat, miercuri, că este inadmisibil ca la mai bine de 30 de ani de la căderea regimului comunist să se ajungă din nou în situaţia de a da apă caldă şi căldură cu program, referindu-se la dificultăţile prin care trece la acest moment societatea de termoficare a oraşului, care nu poate asigura agentul termic la capacitate maximă pentru cetăţenii oraşului.

‘În ultima perioadă ne confruntăm cu o mare criză energetică din cauza liberalizării preţurilor. Noi avem o situaţie specială la municipiul Focşani pentru că avem în continuare un sistem de încălzire centralizat, care oferă căldură şi apă caldă pentru cel puţin 10.500 de apartamente şi 237 de clădiri ce aparţin instituţiilor publice. Vorbim aici în special de licee, şcoli, grădiniţe, Spitalul Judeţean Focşani, Căminul pentru Persoane vârstnice şi în general instituţii vulnerabile. S-a ajuns într-o situaţie critică din mai multe motive. În primul rând din cauza creşterii preţurilor la gaze am ajuns în această situaţie. (…) Am decis să schimbăm programul de furnizare a agentului termic, tocmai pentru a avea căldură în unităţile de învăţâmânt şi în spitale, în special dimineaţa, când este cel mai frig. Începând de astăzi (n.r. miercuri), programul de furnizare a agentului termic, până la noi reglementări, este de dimineaţă, de la ora 05,00 până la ora 10,00 vom avea căldură, iar apa caldă va fi doar după-amiaza, de la ora 18,00 până la ora 21,00′, a declarat Cristi Misăilă, în cadrul unei conferinţe de presă.

Primarul a susţinut că s-au făcut numeroase demersuri pentru a evita această situaţie, inclusiv pentru actualizarea preţului de referinţă al gigacaloriei, care, în opinia sa, nu mai corespunde realităţii.

‘Deşi s-au făcut nenumărate demersuri către Ministerul Energiei, ANRE, preţul actual de referinţă pentru producţia agentului termic şi al apei calde este nerealist. În urmă cu aproape o lună de zile am aprobat printr-o hotărâre de Consiliul Local preţul de referinţă stabilit de ANRE de 400 de lei pe gigacalorie, în contextul în care astăzi achiziţionăm gazul între 358 lei şi s-a ajuns şi până la 700 de lei pe megawatt/oră. Costul de producţie a crescut exponenţial şi a ajuns la aproximativ 650 de lei pe gigacalorie. (…) Este inadmisibil ca la mai bine de 30 de ani de când am scăpat de regimul comunist, să ne întoarcem la acele vremuri. Este inadmisibil să ajungem în situaţia să dăm apă caldă şi căldură cu porţia, cu program. (…) Societatea (ENET SA – n.red.) nu face faţă valului de scumpiri la gaze şi nu reuşeşte să aprovizioneze cu întreaga cantitate de care are nevoie pentru a putea să producă la capacitate maximă agent termic şi apă caldă‘, a spus Misăilă.

Acesta a precizat că primăria municipiului Focşani nu are nicio datorie către ENET SA, societate aflată în subordinea Consiliului Local, ba chiar a plătit în avans subvenţia de 1,6 milioane lei pentru tot sezonul rece din anul 2021, respectiv până în luna decembrie.

Primarul i-a asigurat pe focşăneni că municipalitatea susţine în continuare o facturare cu preţul plafonat la 285 de lei pe gigacalorie, deşi preţul real al gigacaloriei a ajuns la 650 de lei.

Directorul ENET SA, Manole Merchea, a susţinut în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă că societatea pe care o conduce are nevoie în fiecare lună de circa 30 de milioane lei, în timp ce din contractele încheiate se obţin 5,7 milioane de lei, rezultând o diferenţă de aproape 25 de milioane de lei.

‘Noi am avut bani pentru a contracta doar 9.600 MW/h din cei 13.000 MW/h care ar fi fost necesari să-i contractăm. De ce nu avem la ora de faţă contract de gaze? Nu avem pentru că furnizorii de gaze nu au vrut să mai încheie contract cu acele CET-uri care mai aveau restanţe de plată de peste vară la ei. (…) Dacă vorbim de luna noiembrie, pentru o funcţionare normală, necesarul de energie ar fi de 34.540 MW/h, care tradus în lei înseamnă 30,5 milioane. Sursele ENET-ului, mergând pe contractele încheiate la acest moment cu ENET-ul însumează 5,7 milioane de lei ceea ce înseamnă că din surse externe este nevoie de 24,8 milioane de lei. C-or fi de la bugetul local, c-or fi de la bugetul de stat, din împrumuturi… Dar noi nu putem să facem împrumuturi pentru că suntem în insolvenţă‘, a declarat Manole Merchea.

Acesta a precizat că, dacă societatea nu va avea o infuzie financiară de 2,3 milioane de lei până în jurul datei de 20-25 octombrie, va trebui să suspende funcţionarea activităţii.

Primarul Cristi Misăilă a făcut apel către liderii politici de la nivel local şi naţional pentru a găsi o rezolvare acestei situaţii. AGERPRES

Circa 10.500 de apartamente şi peste 230 de instituţii publice din municipiul Focşani, printre care şcoli şi grădiniţe, căminul de bătrâni, dar şi Spitalul Judeţean, au căldură cu program, doar trei ore pe zi, seara, după ce societatea de distribuţie a agentului termic din oraş nu a reuşit să încheie un nou contract cu furnizorul de combustibil.

Potrivit primarului municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, de vină pentru această situaţie sunt atât datoriile acumulate în timp de societatea de termoficare a oraşului, cât şi creşterea preţului la gaze din ultima perioadă.

‘În această situaţie se află circa 10.500 de apartamente, precum şi peste 230 de instituţii publice, printre care Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani, şcoli şi grădiniţe, licee şi creşe, unităţi de cultură, căminul pentru persoane vârstnice. Am discutat şi în această dimineaţă cu cei de la ENET să schimbe programul de furnizare a agentului termic. Să nu mai fie seara, să fie dimineaţa, pentru ca în şcoli şi grădiniţe să fie cald când vin copiii. Mai mult de atât, la acest moment, nu putem face”, a declarat, pentru AGERPRES, Cristi Misăilă.

Potrivit acestuia, SC ENET, agent economic cu capital de stat, a avut obligaţii de plată la mai mulţi furnizori de-a lungul timpului şi a intrat în insolvenţă.

”A avut un contract de furnizare a gazelor până la 30 septembrie, ulterior ar fi trebuit să încheie un alt contract, dar, din cauza faptului că preţul a explodat pe piaţa energiei şi gazelor naturale, niciun furnizor nu mai doreşte să încheie un contract ferm cu un preţ prestabilit cu ENET, mai ales că este în situaţie de insolvenţă. Solicită garanţii şi plata în avans. Ceea ce ENET nu are capacitatea de a face. Practic, la acest moment, ENET este nevoită să achiziţioneze, direct de pe bursă, diferenţa de combustibil de care are nevoie. Au ajuns şi la preţuri de 700 lei pe megawatt, în condiţiile în care ei au un contract încheiat pe luna octombrie de 380 lei pe megawatt/oră. Dar pentru o cantitate minimă. Diferenţa o cumpără zilnic, pe bursă‘, a explicat Cristi Misăilă.

În opinia primarului, la această situaţie a contribuit şi faptul că, în acest an, la rectificarea bugetară, Guvernul nu a alocat niciun ban municipiului Focşani.

‘În anii precedenţi, în contextul în care preţul nu era la acest nivel, Guvernul României a sprijinit de fiecare dată funcţionarea sistemului de încălzire centralizată pentru populaţie, prin sume alocate în mod direct strict pentru acest lucru. De exemplu, în 2019 am primit circa 14 milioane lei de la Guvernul PSD. Iar acum, dintr-odată, nu mai este oportun şi nu am primit niciun ban în acest an‘, a spus Misăilă.

Primarul mai arată că în Fondul de rezervă al primăriei nu mai sunt bani pentru acordarea unor eventuale subvenţii către ENET, mai ales în condiţiile în care administraţia locală mai are şi alte plăţi de acoperit.

‘În acest moment nu mai avem în Fondul de rezervă decât 200.000 lei, pe care i-am păstrat pentru zile negre, că nu ştim ce ne oct aşteaptă. În rest, toţi banii au fost direcţionaţi, prin hotărârea locală a CL de rectificare a bugetului, către capitolele de unde consilierii i-au luat în mai 2020, mai ales către salarii, către plata indemnizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi etc. Practic, în acest moment nu mai avem bani. Şi mai avem capitole bugetare neacoperite. Urmează să plătim subvenţii, pe care nu aveam de unde să le plătim, la transportul public, urmează să plătim indemnizaţii pentru persoanele cu dizabilităţi şi nu ştim dacă o să mai primim bani de la bugetul de stat, care ar trebui să suporte 90% şi până acum ne-au alocat doar între 72 şi 78%. Diferenţa am pus-o noi, din buget’, a precizat primarul.

În prezent, focşănenii conectaţi la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic au căldură trei ore pe zi, între 20,00 şi 23,00. O situaţie similară este şi în ceea ce priveşte apa caldă, unde programul de furnizare este dimineaţa, între orele 05,30 şi 10,00 şi seara între orele 17,30 şi 20,30.

ENET SA, societate aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Focşani, are datorii acumulate de circa 22 de milioane de lei. AGERPRES