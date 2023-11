Vrancea: Transportul public de călători în municipiul Focşani a devenit integral electric

Transportul public de călători în Focşani a devenit în totalitate electric, după ce ultimele autobuze electrice achiziţionate de primărie pentru societatea de transport public a oraşului au fost înmatriculate şi introduse pe traseele municipale.

‘Am primit, la începutul lunii noiembrie, încă opt autobuze electrice din lotul de 20 pentru care a fost organizată licitaţia de Ministerul Dezvoltării. Autobuzele electrice au fost înmatriculate şi au intrat deja pe traseele municipale, astfel că, la acest moment, transportul în municipiul Focşani este integral electric. În total, avem 36 de autobuze electrice, din care şapte sunt de mică capacitate şi celelalte 29 sunt de medie capacitate. Doar în cazuri excepţional, pentru că pot apărea anumite probleme legate mai ales de partea de încărcare, de utilizarea energiei electrice pentru deplasare, vom suplimenta cu autobuzele clasice pe care le mai avem, pe acestea le vom utiliza ca autobuze de rezervă. De asemenea, pentru mărirea capacităţii de transport, la orele de vârf, mai suplimentăm cu autobuze clasice pentru o cursă, maxim două, dublură pe traseele foarte aglomerate, pentru a veni în întâmpinarea cererii de transport’, a declarat, pentru AGERPRES, directorul SC Transport Public Focşani, Ion Diaconu.

Autonomia unui autobuz electric variază între 130 şi 200 de kilometri după o încărcare completă, în funcţie de condiţiile de trafic, societatea reuşind să facă economii importante în ceea ce priveşte consumul de carburant după introducerea autobuzelor electrice.

‘Autonomia autobuzelor electrice, fără a utiliza instalaţiile de încălzire sau climatizare, este de circa 180-200 de kilometri, în funcţie de aglomeraţia de pe traseu sau de stilul de conducere a conducătorului auto. Asta înseamnă că mai este nevoie de o reîncărcare rapidă pe zi. În general, un autobuz parcurge circa 220 – 260 de kilometri pe zi. Iarna, când se utilizează instalaţia de încălzire, autonomia scade undeva la 120 – 130 de kilometri, iar în cazul instalaţiei de climatizare, vara, autonomia este de circa 140 de kilometri pe zi. În ambele cazuri, cu o încărcare rapidă reuşim să utilizăm autobuzul electric o zi întreagă. Consumul de carburant a scăzut semnificativ. Dacă înainte consumam în jur de 2.800 de litri de carburant pe zi, acum avem undeva la 800 de litri de carburant. Pentru încărcarea autobuzelor electrice avem cele 36 de staţii la garaj, iar pe timpul zilei alte patru staţii rapide de încărcare şi alte două cu pantograf, iar în curând vom da drumul la alte staţii de încărcare în zona Gării’, a spus Diaconu.

Pentru că societatea mai dispune încă de autobuze clasice din loturile care au fost achiziţionate începând cu 2015, acestea sunt folosite în continuare pe traseele către localităţile învecinate, dar şi aici, în perioada următoare se intenţionează introducerea de autobuze electrice.

‘Pe viitor, prin PNRR, Primăria Focşani urmează să facă o altă licitaţie de 31 de autobuze cu staţii de încărcare electrice la capăt de linie în localităţile care fac parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Metropolitan Trans, pe care ni le dorim cu o autonomie mai mare, pentru a diminua costurile. Tot în municipiul Focşani, prin POR 2020 – 2027, avem în vedere crearea a două centre internodale, unul în autogara actuală şi celălalt în zona în care se va construi viitorul spital al oraşului şi campusul universitar. Vor fi create spaţii de parcare acoperite cu panouri fotovoltaice şi o clădire cu spaţii de parcare, unde călătorii din afara oraşului îşi pot lăsa autoturismele şi, în baza parcării plătite, vor putea beneficia de un tichet de transport pentru a ajunge unde doresc în municipiul Focşani. Este un mod pentru a stimula folosirea transportului public în localitate sau a bicicletelor, infrastructura fiind în curs de pregătire pentru acest lucru’, a precizat directorul societăţii de transport public.

În interiorul oraşului, societatea de transport are 12 trasee şi alte şapte trasee către localităţile învecinate, astfel că zilnic se ajunge la un număr de aproape 15.000 călătorii.

‘Ca număr de călătorii, pe Focşani şi localităţile învecinate, avem între 6.500 şi 7.000 de bilete de călătorie vândute pe zi, iar ca validări cu cardurile de transport circa 8.000 pe zi. Deci numărul de călătorii este de circa 14.000 – 15.000 pe zi. Viitorul cred că se va schimba când vom avea şi sensurile unice, ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a infrastructurii de transport în municipiul Focşani, şi vom avea benzi dedicate doar transportului public’, a arătat Ion Diaconu.

Potrivit directorului SC Tranport Public Focşani, ‘Vinerea Verde’, iniţiativă a primăriei pentru a stimula călătoriile cu autobuzul, a fost un real succes, obişnuind cetăţenii cu transportul public şi pregătindu-i pentru noua infrastructură rutieră a oraşului, urmare a proiectului de modernizare urbană implementat în Focşani.

‘Vinerea verde a avut un succes destul de mare. Noi am avut nişte previziuni, dar în timp lucrurile s-au schimbat şi am observat că oamenii şi-au modificat comportamentul în funcţie de această gratuitate, preferând să îşi facă, de exemplu, cumpărăturile vinerea, când pot utiliza transportul public în municipiul Focşani gratis. Am observat că şi anumiţi agenţi economici, care aveau contract cu noi pentru angajaţii lor, au renunţat la cursele de vineri, pentru că primăria asigură gratuite în această zi. Cred că Vinerea Verde a fost o iniţiativă foarte bună şi pentru că unele persoane care nu au mai folosit de mult transportul public au profitat de călătoriile gratuite şi astfel au putut observa că lucrurile s-au schimbat în bine în ceea ce priveşte transportul în comun, condiţiile sunt foarte bune. Ne gândim că pe viitor, când vor exista benzile dedicate pentru transportul în comun şi oamenii vor vedea că trebuie să stea în coadă cu maşinile personale, iar cu transportul public poate ajunge mult mai repede la serviciu, vor alege să folosească mai mult transportul public’, a mai afirmat directorul Ion Diaconu.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)