Vrancea: Societatea de termoficare a municipiului Focşani, amendată cu 4,3 milioane euro pentru neplata certificatelor verzi

Societatea de termoficare a municipiului Focşani, ENET SA, trebuie să achite o amendă de 4,3 milioane de lei pentru că nu a achiziţionat până la data de 30 aprilie certificatele verzi care compensau poluarea produsă în anul 2021, potrivit directorului general, Manole Merchea.

‘Conformarea pe certificatele CO2 se face până la 30 aprilie, la ora 12 noaptea. Orice întârziere atrage după sine o penalitate de 100 de euro pe fiecare certificat. Noi am avut de făcut conformarea pe 43.000 de certificate. Amenda, dacă putem să o numim aşa, nu ai cum să o conteşti, nici motivaţie nu ai, de vreme ce poluarea ai săvârşit-o în anul care a trecut. Nu suntem doar noi în această situaţie, cred că la nivel naţional sunt doar vreo trei CET-uri care şi-au rezolvat problema, unii cu ajutor de la stat’, a declarat Manole Merchea.

Societatea de termoficare a oraşului se află în prezent în procedură de insolvenţă şi a fost nevoită în această iarnă să achiziţioneze gaze de pe bursă. Deşi a primit în mai multe rânduri ajutor de la stat şi de la primărie, societatea este în continuare pe minus, iar la începutul lunii mai a sistat furnizarea apei calde către abonaţi.

‘Am avut ghinionul să nu putem încheia contract de livrare gaze şi a trebuit să cumpărăm gazele de pe bursă, unde preţurile au fost uriaşe. N-am văzut în viaţa mea asemenea fluctuaţii de preţuri. Dacă încheiam contractul, aveam gaz cu 185 de lei/Megawatt. Aşa, pe bursă, am ajuns în luna martie să achiziţionăm cu 1.200 lei/Megawatt, o diferenţă colosală. Am putut să asigurăm până la urmă confortul cetăţenilor şi să îi scoatem din iarnă. Noi am avut, începând din luna lui octombrie şi până în aprilie, facturi la gaze de 109 milioane lei, din care s-au plătit până acum 103 milioane de lei. Din suma de 103 milioane de lei plătiţi, 78 de milioane au fost din surse proprii ale ENET, 2,7 milioane din fondurile primăriei şi 22 de milioane de la Guvern, tot prin primărie. Vom plăti şi restul, probabil în cursul lunii iunie, şi din acel moment vom putea relua şi furnizarea apei calde către populaţie’, a spus Merchea.

Reprezentanţii consilierilor municipali ai PNL au propus înfiinţarea unei noi societăţi de termoficare care să preia activitatea ENET SA.

‘În acest context, nu există nicio posibilitate de redresare a societăţii actuale. Una din soluţii ar fi înfiinţarea unei noi societăţi care să preia activitatea de termoficare prin încredinţare directă. O altă soluţie ar fi scoaterea la licitaţie de către primăria municipiului Focşani a serviciului de termoficare’, a fost de părere consilierul local Victor Dumitru.

ENET SA, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Focşani, asigură încălzirea a peste 10.000 de apartamente din oraş şi aproape 240 de instituţii publice, printre care şcoli şi grădiniţe, spitalul judeţean sau căminul pentru persoane vârstnice.

(AGERPRES/Foto radioiasi.ro)