Vrancea: Serviciile de salubrizare stradală şi ridicare a gunoiului manajer, monitorizate în timp real de focşăneni

Cetăţenii pot monitoriza în timp real, pe internet, activitatea de salubrizare din municipiul Focşani, fie că este vorba de ridicarea gunoiului menajer sau de măturarea străzilor din oraş, potrivit reprezentanţilor societăţii Salubrizare şi Servicii Publice Focşani.

‘Activitatea de salubrizare în Focşani la acest moment este foarte bine organizată. Toate utilajele pe care noi le avem în dotare şi care îşi desfăşoară activitatea la nivelul municipiului Focşani sunt monitorizate prin GPS. Fiecare utilaj are un traseu bine stabilit. Pentru a vedea în permanenţă ce se întâmplă la nivelul municipiului Focşani, am lansat pe site-ul nostru acces liber la aceste forme de monitorizare şi în orice moment, orice cetăţean poate şti unde s-a măturat. Acelaşi lucru se întâmplă şi la gunoiul menajer, astfel încât să nu existe dubii că am fost sau nu pe strada respectivă, la adresa respectivă. Cetăţenii pot vedea în timp real când a fost ridicat gunoiul, câţi kilometri s-au măturat şi aşa mai departe’, a declarat directorul societăţii Salubrizare şi Servicii Publice Focşani, Adrian Vulpoiu.

El a precizat că societatea caută soluţii atât pentru eficientizarea activităţii de salubrizare stradală, cât şi pentru cea de ridicare şi depozitare a gunoiului menajer.

‘În municipiul Focşani se lucrează într-un ritm intens pentru refacerea infrastructurii stradale şi sperăm ca în cel mai scurt timp aceste lucrări să se termine. Atunci şi ridicarea gunoiului menajer şi salubrizarea la nivelul municipiului Focşani vor fi altfel. Încercăm să facem investiţii astfel încât cel puţin 90% din salubrizarea străzilor să fie mecanizată. De asemenea, avem în plan investiţii şi pentru eficientizarea serviciului de ridicare a gunoiului menajer’, a precizat Vulpoiu.

Factura pentru salubrizare stradală este în medie de circa 800.000 de lei pe lună, în timp depozitarea gunoiului menajer costă societatea circa 1,4 milioane lei lunar.

