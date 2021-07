Vrancea: Hrana persoanelor de la Căminul de Bătrăni Focşani, asigurată din donaţii

Hrana persoanelor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Focşani va fi asigurată până la finalul săptămânii viitoare din donaţii, după ce bugetul oraşului a fost suspendat printr-o decizie a Tribunalului Vrancea, achiziţiile de hrană fiind astfel blocate, potrivit primarului municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă.

La finalul săptămânii trecute, primarul a făcut apel la donaţii de la cetăţeni pentru a se putea asigura hrana bătrânilor.

‘Bugetul primăriei este în continuare blocat, motiv pentru care nu putem face nicio achiziţie. În schimb, am avut şansa să răspundă apelului nostru mai mulţi oameni de bine care au donat produse alimentare ca să putem să le asigurăm hrana bătrânilor. Trebuie să facem achiziţii de produse alimentare periodic, pentru că ele sunt perisabile. Avem o promisiune care ne va ajuta să trecem şi peste săptămâna viitoare. Apoi vom vedea‘, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Cristi Misăilă.

Reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) Focşani susţin că instituţia ar avea fonduri, dar în lipsa unui buget funcţional, acestea nu pot fi folosite, astfel că, în scurt timp, căminul de bătrâni ar putea rămâne şi fără utilităţi.

‘Fonduri avem, dar nu se pot folosi din cauza faptului că bugetul este suspendat. Pe lângă hrana personalului, şi plata utilităţilor este în pericol. La acest moment am anunţat furnizorii de utilităţi, deja paza a fost întreruptă de vineri, 2 iulie, fiind asigurată la acest moment de doi paznici de la DAS care au fost delegaţi acolo. Este o soluţie temporară însă. Se vor termina în curând şi medicamentele, factura la gaz nu va putea fi achitată, iar dacă nu se plăteşte gazul, după o anumită perioadă de timp se va sista, astfel încât hrana nu se va mai putea prepara chiar dacă vor avea alimente din alte surse. Nu vom putea achita nici facturile la apă, la energie electrică. Situaţia este destul de serioasă şi greu de gestionat în acest moment. Singura soluţie ar fi abrogarea acestei hotărâri şi votarea unui alt buget, astfel încât toate liniile bugetare să fie zero sau peste zero pentru a putea funcţiona, în primul rând asistenţa socială. Pentru că, dacă celelalte servicii pe care primăria şi unităţile subordonate le asigură mai pot aştepta, nu te poţi juca cu viaţa oamenilor‘, a declarat Mihaela Bratu, director al DAS Focşani.

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Focşani găzduieşte 43 de bătrâni, o treime dintre aceştia fiind imobilizaţi la pat.

În lipsa unui buget funcţional, şi alte categorii de persoane sunt în pericol să rămână fără drepturile prevăzute de lege. Este vorba de 460 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav care au dreptul la însoţitor şi care nu îşi vor putea primi salariile sau prelungi contractele de muncă, alte 440 de indemnizaţii de însoţitor nu vor putea fi plătite la timp, la jumătatea lunii în curs, iar 234 de beneficiari ai serviciului social ‘Cantina de Ajutor Social’, dintre care 196 copii, nu pot primi hrana zilnică, deoarece nu se mai pot face achiziţii de alimente.

Viceprimarul municipiului Focşani, Alexandra Tătaru, susţine că această situaţie a fost determinată de acţiunea în instanţă a sindicatului angajaţilor din primărie, Sintax, care a fost ‘un act de egoism’.

‘Eu nu ştiu dacă la Căminul pentru Persoane Vârstnice au rămas fără hrană în depozit, dar atât timp cât bugetul este blocat, ei nu pot face achiziţii. Trebuia să se gândească şi Sintax, atunci când nu a retras acţiunea din instanţă, la toţi aceşti bătrâni, copii şi persoane vulnerabile. Noi am făcut bugetul funcţional în 18 iunie. Nu cred că mai era cazul ca aceşti oameni să continue acţiunea în instanţă şi să vulnerabilizeze aceste grupuri sociale, care să fie angrenate în anumite jocuri politice fără sens, astfel încât noi să fim scoşi responsabili. Nu este vina noastră (a consilierilor locali ai majorităţii – n.red.). Responsabilitatea este a celor care au înaintat acest demers în justiţie. Este un act de egoism, din partea celor care se joacă cu aceste grupuri sociale, punând în cârca noastră această responsabilitate. Aşteptăm cât mai repede posibil decizia instanţei la recursul nostru, astfel încât să decurgă treburile normal, fără alte presiuni emoţionale, sensibile, sau alte chestiuni care afectează anumite grupuri sociale‘, a declarat, pentru AGERPRES, Alexandra Tătaru.

Hotărârea Consiliului Local Focşani privind aprobarea bugetului municipiului a fost suspendată, pe 23 iunie, de instanţa de judecată a Tribunalului Vrancea, în urma unei acţiuni formulate de sindicatul angajaţilor din primărie, Sintax 2010, nemulţumiţi de faptul că hotărârea în cauză nu prevedea sumele pentru plata salariilor angajaţilor până la finalul anului în curs.

Anterior, bugetul municipiului Focşani fusese invalidat, la finalul lunii mai, de către softul Administraţiei Finanţelor Publice Vrancea, Ministerul Finanţelor susţinând că invalidarea ar fi fost cauzată de erori ale ordonatorului de credit la întocmirea şi introducerea acestuia în Sistemul informatic al Ministerului Finanţelor, în timp ce primarul Cristi Misăilă a declarat că invalidarea bugetului ar fi venit în urma unor amendamente ale majorităţii CL Focşani, care au determinat ca execuţia bugetară pe tot anul la unele capitole bugetare să fie mai mică decât sumele deja cheltuite până în luna mai.

Bugetul Focşaniului fusese validat în data de 18 mai după intervenţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, şi a preşedintelui interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicuşor Halici. AGERPRES