Vrancea: Facturi la utilităţi de 1,5 milioane lei la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Focşani

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focşani are de plată facturi la utilităţi în valoare de circa 1,5 milioane de lei pentru lunile decembrie şi ianuarie, de aproape patru ori mai mult decât în lunile anterioare, potrivit managerului unităţii medicale, Constantin Mîndrilă.

‘Facturile la utilităţi pe ultimele luni pentru Spitalul Judeţean au crescut de circa patru ori. Pe lunile decembrie şi ianuarie, după multe recalculări au venit vreo 900.000 de lei la lumină şi aproape 600.000 de lei la gaz, adică circa 1,5 milioane lei. Plafonarea s-a făcut începând cu 1 februarie, dar între timp ne-au venit aceste facturi. Am văzut că şi în ţară spitalele judeţene se confruntă cu această problemă, de aceea am solicitat Consiliului Judeţean Vrancea să ne ajute să ieşim din această situaţie, aşa cum ne-au ajutat de fiecare dată. Pentru că aceste cheltuieli sunt plătite din veniturile spitalului, iar noi nu avem altă sursă de venit decât Casa de Asigurări de Sănătate, în baza serviciilor pe care le asigurăm. Dacă rămânem fără curent şi gaze, nu vom putea continua activitatea spitalicească’, a declarat managerul Constantin Mândrilă.

El a precizat că la această situaţie au contribuit în mare măsură şi cheltuielile mari pe care unitatea medicală a trebuit să le suporte în valul patru al pandemiei de COVID-19, cheltuieli care ulterior nu au mai fost decontate de Ministerul Sănătăţii.

‘Valul patru al pandemiei de COVID-19 a generat costuri foarte mari pentru spital cu asistenţa pacienţilor. Am avut 17 paturi de terapie intensivă şi 25 de paturi pe terapie acută care au fost permanent ocupate. Au fost pacienţi care au stat în terapie mai bine de o lună de zile şi au generat mari costuri. De exemplu, un decont la un pacient COVID-19 a fost şi de 90.000 – 100.000 de lei. Şi acele sume s-au adunat, iar la final de an de la Minister nu s-au mai decontat. Am avut noroc că CJ Vrancea ne-a ajutat atunci şi am plătit o parte din facturile către furnizori. Însă a rămas o sumă mare de plătit, pe care este dificil să o acoperim, pentru că vin în continuare facturi la utilităţi, servicii. La acest moment suntem cu plata la furnizori la nivelul lunii decembrie. Sunt convins că o să reuşim să revenim la zi, dar cu economii multe. Nu înseamnă că oprim dotarea şi modernizarea spitalului judeţean’, a precizat Mîndrilă.

După încetarea stării de alertă, adresabilitatea a crescut la Spitalul Judeţean din partea pacienţilor ţinuţi departe de unităţile medicale în timpul pandemiei, astfel că SJU Focşani a ajuns din nou la un număr record de circa 200 de prezentări în 24 de ore. (Agerpres/ FOTO Spitalul Județean de Urgență Focșani)