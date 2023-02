Vrancea: Extinderea reţelei de canalizare la Fitioneşti, primul program finanţat prin PNI din judeţ

Primul proiect cu finanţare prin Programul Naţional de Investiţii (PNI) ‘Anghel Saligny’ din Vrancea a început la Fitioneşti şi vizează extinderea reţelei de canalizare, proiect în valoare de peste opt milioane de lei, a anunţat, joi, primarul comunei, Iordache Cazacu.

Edilul a declarat că în cadrul proiectului au fost făcute deja un prim decont şi prima plată către constructor.

‘Proiectul de extindere a reţelei de canalizare în comuna Fitioneşti este finanţat prin PNI ‘Anghel Saligny’. Valoarea totală a proiectului este de 8.010.105,21 lei, din care 340.817,04 sunt bani de la bugetul local. Proiectul vizează extinderea reţelei de canalizare, altele decât cele realizate în proiectul iniţial de înfiinţare a reţelei de canalizare în comuna Fitioneşti şi a staţiei de epurare ape uzate. Este vorba de un contract pentru circa şase kilometri de canalizare, scopul final fiind acela de a oferi posibilitatea celor care nu au fost prinşi în prima parte a proiectului de branşare la reţea. Vom face astfel încât toate casele din comuna Fitioneşti să fie racordate la reţeaua de canalizare. Pentru că, dacă vrem să vorbim de civilizaţie, trebuie să vorbim de apă, canal, infrastructură, drumuri. Şi nu doar că suntem prima comună din judeţ care a demarat lucrările unui proiect prin PNI, dar am făcut deja şi primul decont. Am primit banii şi am semnat astăzi (joi) ordinul de plată către constructor’, a declarat primarul Iordache Cazacu.

Localitatea nu a concesionat până în prezent serviciul de apă şi canal unui operator privat, exploatarea făcându-se în regie proprie de către primărie, astfel că localnicii plătesc la acest moment doi lei pentru un metru cub de apă.

Potrivit prefectului Nicuşor Halici, comuna Fitioneşti este un exemplu de ‘Aşa da!’ la nivel judeţean, în ultimii ani în localitate fiind făcute numeroase investiţii care au dus la creşterea nivelului de trai în comunitate.

‘Este prima investiţie care începe efectiv în judeţul Vrancea, finanţată prin PNI ‘Anghel Saligny’. Vorbim de 400 de noi racorduri la sistemul de canalizare, iar echipele lucrează deja pe trei străzi. Constructorul este optimist şi speră că în vară va termina lucrarea. Primarul comunei este primul primar din judeţul Vrancea care a pus efectiv în operă o lucrare finanţată prin ‘Anghel Saligny’, prima din judeţ şi printre puţinele care au început efectiv în ţară. Proiectul nu este unul cu o valoare imensă, vorbim de circa opt milioane de lei, dar pentru o comunitate precum Fitioneşti, este o investiţie importantă. În ultimii ani, la Fitioneşti-ul s-a investit foarte mult şi s-a făcut un salt imens de civilizaţie, o dezvoltare normală, în opinia mea, şi care ar trebui făcută în fiecare comunitate. Este un exemplu de ‘Aşa da!’, iar administraţia de aici a făcut diferenţa prin implicare, dedicare şi muncă asiduă’, a susţinut Halici.

Cei opt milioane de lei din acest proiect se adaugă altui proiect, similar, în valoare de circa 17 milioane de lei, prin care peste 1.200 de locuinţe au fost racordate la reţeaua de canalizare.

Constructorul a dat asigurări că proiectul pentru extinderea reţelei de canalizare va fi finalizat în această vară.

