Vrancea: Expoziţie inedită cu peste o mie de obiecte găsite în cărţile donate bibliotecii, la Galeriile de Artă Focşani

Reţete de bucate sau liste de cumpărături, telegrame, bilete de teatru sau autobuz, fotografii, invitaţii de nuntă, felicitări, hărţi, timbre sau diplome sunt doar câteva dintre obiectele găsite de-a lungul timpului în cărţile donate de către angajaţii Bibliotecii Judeţene ‘Duiliu Zamfirescu’ şi expuse zilele acestea la Galeriile de Artă din Focşani într-o expoziţie inedită, sub denumirea ‘Obiecte găsite în cărţi’.

Printre cele mai vechi obiecte găsite în cărţile donate se numără o diplomă a unuia dintre fii familiei Dalles, o carte de vizită a profesorului Atanase Marosin de la Liceul ‘Unirea’ Focşani şi o fotografie a Elenei Teodorini, toate datând de la finalul secolului al XIX.

‘Donaţiile de carte de la persoane fizice reprezintă aproape un fenomen livresc. Lucrând foarte mult cu aceste cărţi primite din donaţii, era normal să frunzărim aceste cărţi, să vedem dacă biblioteca le deţine, ce facem mai departe cu ele. Şi aşa s-a întâmplat că am descoperit tot felul de lucruri, unele mai interesante decât altele, între filele acestor cărţi sau în cuprinsul donaţiilor. Pentru că am găsit inclusiv cărţi în cărţi. Am găsit atât de multe lucruri interesante, încât mi-am dat seama că va fi un proiect de luat în seamă. Încetul cu încetul, s-a strâns o colecţie de peste 1.000 de obiecte. Cel mai vechi, care are şi data pe el, este un fel de diplomă de excelenţă, primită de fiul familiei Dalles, cunoaştem cu toţii Sala Dalles din Bucureşti şi povestea acesteia. Unul dintre fiii acestei nefericite familii, Dalles, a primit o diplomă de excelenţă de la şcoala L’Ecole Monge, era o şcoală care mergea pe un sistem de pedagogie modernă şi de învăţate a limbilor clasice, care datează de la 21 martie 1892. Mai avem ca un obiect foarte interesant, care are şi caracter documentar, o carte de vizită a profesorului de istorie Atanase Marosin, un focşănean din elita profesorală a Liceului Unirea. Această carte de vizită este una scrisă foarte mărunt, notată cu un fel de rezumat al unei cărţi al cărei titlu nu-l avem aici precizat, despre antiunionistul Vogoride. Prin urmare, apreciem că această carte de vizită datează şi ea de la sfârşitul secolului al XIX. Mai avem, tot ca o piesă de rezistenţă, o fotografie a Elenei Teodorini, care a fost făcută la un atelier fotografic din Iaşi şi care a fost găsită într-o istorie a muzicii la români, o carte foarte veche’, a declarat bibliotecarul Teodora Fântânaru.

Multe din aceste obiecte nu au fost introduse acolo ad-hoc, ca semne de carte, cât mai ales pentru că proprietarii, conştienţi de valoarea sau însemnătatea acestora, le-au aşezat acolo pentru a fi păstrate sau chiar ascunse.

‘Unele dintre aceste obiecte au fost aşezate în carte pentru a fi păstrate, ascunse, pentru a fi tezaurizate sau întru aducere aminte. Şi noi, pe vremea noastră, am pus floricele presate care ne aminteau de un el, de o zi frumoasă etc. Am găsit între aceste cărţi donate şi o cărticică rarisimă, o serie de opere în ediţie în format mic, apărută la 1922, ‘Poezii. Opere complete’ – Vasile Alecsandri. Dacă deschidem această carte mică vom găsi un text, aproape înduioşător, cu un grad de romantism destul de ridicat, scris de un domn care regreta că s-a îndepărtat de o aleasă a inimii sale, dar că a făcut acest lucru din cavalerism şi pentru a-i fi bine în continuare iubitei sale. Practic, un sacrificiu din dragoste. Este minunat acest text, iar încheierea acestuia spune, ca un fel de scuză, ‘Scris cam pe întuneric’, adică dacă s-au strecurat diverse greşeli, ele ar trebui iertate. Mai avem un petec de hârtie, practic ultima pagină a unei cărţi necunoscute, dar o carte scrisă în limba română, la 1967, în care o femeie îşi numără zilele la armată pentru a vedea câte zile i-au mai rămas din cele şase luni. Este înduioşător textul acesta scris şi în limba italiană, prin care îşi arată durerea pe care o resimte, departe de familie, de copii. Citind textul cu atenţie, poate fi un excelent început de roman. M-a impresionat acest lucru’, a povestit Teodora Fântânaru.

Nenumărate obiecte au fost găsite şi în colecţiile mai vechi ale bibliotecii, împrumutate de-a lungul timpului cititorilor, atunci când acestea au început să fie prelucrate pentru a fi introduse în baza de date sau chiar digitalizate.

‘Într-un bileţel absolut obişnuit, dar cu un conţinut care ne dă nu numai o nostalgie aparte, dar şi un pic de gândit, o bunică i-a lăsat bănuţi nepoţelului şi nu i-a recomandat să-şi cumpere bomboane, caiete sau şi meargă la cinema, ci să cumpere cu folos. ‘Florine, să-ţi cumperi ceva de folos cu banii. Mamaia’. Practic, i-a transmis şi această lecţie de a se gândi cât mai bine ce face cu ei şi a-i folosi cât mai inteligent. Mie mi-a plăcut foarte mult acest mesaj şi l-am păstrat. Am găsit şi bani, cărora le-am dedicat o vitrină întreagă. Am avut situaţii reale în care bunicuţele sau chiar alte persoane adulte care vin şi împrumută cărţi şi-au uitat nişte bănuţi în cărţile împrumutate la bibliotecă. Binenţeles că aceste persoane au fost sunate, li s-au restituit bănuţii şi acest lucru arată încă o dată că este un fenomen foarte prezent acesta, ca un obiect pe care îl numim carte să fie încă un depozitar credibil pentru aşa obiecte indispensabile oricărora dintre noi: banii. Nu am găsi carduri, mai ales pentru că în această perioadă lectura este nu neapărat un lux, dar în comparaţie cu perioada dincolo de 1989, se citeşte din ce în ce mai rar şi nu se mai donează cărţi noi bibliotecii. Aşa încât s-ar putea să găsim carduri între paginile cărţilor, dar peste zece ani probabil’, a fost de părere bibliotecarul.

Printre obiectele găsite şi expuse se numără de la ambalaje, adrese oficiale, bancnote de multe feluri, bileţele de toate felurile, bilete de călătorie, bonuri de masă, foarte multe calendare de buzunar, diplome, etichete, extrase din ziare, fişe de lectură, fiţuici. S-au găsit fise de lectură, liste de lectură, liste de cumpărături, reţete de bucate, tot felul de fotografii de epocă, invitaţii la nuntă, fotografii de grup, clase cu profesori şi elevi, dar şi hărţi care poate în vremea respectivă aveau un mesaj anume.

Mai ales după Revoluţie, s-a constatat o creştere a numărului de iconiţe găsite între filele cărţilor, fapt pe care bibliotecarii îl pun pe seama creşterii rolului religiei în viaţa de zi cu zi.

‘Dacă ar fi să facem o comparaţie între ce am găsit înainte şi după 1989, este foarte simplu. După ’89, şi pentru că s-a citit mai puţin evident, dar şi pentru că apropierea de biserică şi de religie a fost mult mai evidentă, am găsit foarte multe iconiţe de buzunar puse ca semne de carte, am găsit calendare mici religioase, rugăciuni copiate, reclame, spoturi publicitare. Ceea ce am făcut noi nu reprezintă doar o expunere a unei colecţii, ci de fapt ilustrează anumite epoci culturale, anumite epoci sociale, istorice, chiar. Multe din aceste piese, dincolo de prima impresie, care poate fi un amuzament, lasă foarte mult loc de interpretare istoriografică, literară şi nu numai. De aceea, aceste obiecte descoperite între paginile cărţilor au şi un caracter documentar, pe care intenţionăm să-l şi dezvoltăm în perioada imediat următoare’, a mai spus Teodora Fântânaru.

Expoziţia este o încununare a zeci de ani de activitate a bibliotecarilor vrânceni, iar publicul este îndemnat să viziteze această colecţie inedită.

‘Prin această expoziţie, ‘Obiecte găsite în cărţi’, pregătită de ani de zile de domnişoara bibliotecar Teodora Fântânaru, am reuşit să încununăm zeci de ani de activitate şi o viaţă trăită în bibliotecă. Aşteptăm publicul să viziteze expoziţia noastră, în care vor regăsi lucruri inedite găsite în cărţi, care reprezintă fiecare o pagină din istoria persoanelor ce au citit cărţile respective. Este o premieră la nivel naţional, o expoziţie cu totul aparte, cu peste o mie de obiecte expuse, materiale chiar şi din secolul al XIX – lea, foarte interesante. Considerăm că toate aceste materiale găsite în cărţile donate bibliotecii de-a lungul timpului au fost lăsate de donatorii noştri cu un anume scop, acela de a fi găsite şi mai apoi valorificate’, a susţinut managerul Bibliotecii Judeţene, Oana Raluca Boian.

Expoziţia este deschisă la Galeriile de Arte din Focşani până pe 13 mai.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)