Vrancea: Echipamentul de plasmafereză de la Centrul de Transfuzii a fost retras şi relocat la Târgu Jiu

Aparatul de plasmafereză, instalat la începutul lunii iunie la Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Vrancea pentru pacienţii care s-au vindecat de COVID-19 şi doreau să doneze plasmă, a fost retras şi dus la un centru din Târgu Jiu, potrivit reprezentanţilor firmei care a donat aparatul.

Acesta fusese donat temporar către CTS Vrancea, cu titlu gratuit, de către o firmă privată, împreună cu 500 de kituri de recoltare a plasmei.

‘Echipamentul de plasmafereză nu mai este la Focşani din luna septembrie, pentru că cei de la CTS Vrancea nu făceau nici măcar o donare pe lună, în condiţiile în care, conform contractului de sponsorizare, ar fi trebuit să facă 65 de recoltări lunar. Atunci când l-am luat aveau cinci recoltări, după şase luni. S-au făcut trei donări în prima lună, după care nu au mai făcut nimic. Când i-am anunţat că le luăm echipamentul, au mai programat repede doi-trei donatori. Nu avea sens să ţinem acolo un echipament pe care se punea praful. Aparatul a fost relocat la Târgu Jiu, unde nu exista niciun echipament de plasmafereză. La Bucureşti ducem acum al treilea echipament, deoarece s-a depăşit nivelul de 70 de donări pe lună pe fiecare echipament. La Arad am dus două echipamente şi se fac minim 50 de donări pe lună per echipament. Ducem la Buzău al doilea echipament, pentru că deja la primul au 80 de donări pe lună. Nu poţi să laşi un echipament în Focşani, unde nu se face nici măcar o donare pe lună’, a declarat, pentru AGERPRES, Florin Hozoc, director companiei care a donat cu titlu gratuit echipamente de plasmafereză în mai multe centre din ţară.

Potrivit acestuia, alte trei echipamente similare au fost ridicate din tot atâtea centre unde nu a existat activitate şi duse acolo unde era nevoie de ele.

‘Am mai luat echipamente din alte trei centre care nu colectau plasmă, la Giurgiu, unde, în momentul în care am luat echipamentul, nu aveau nicio recoltare, din aprilie până în august. La Bârlad, l-am luat tot în septembrie şi nu făcuseră decât două recoltări. Acum două săptămâni am luat echipamentul de la Alba Iulia, unde făcuseră o singură recoltare din aprilie. Echipamentele care zăceau efectiv şi nu au făcut mai mult de o donare pe săptămână le-am mutat în alte centre unde era nevoie de ele’, a precizat Hozoc.

Acesta a fost de părere că unul dintre motivele pentru care echipamentul nu s-a bucurat de succes la Focşani a fost de natură birocratică, pacienţilor care doreau să doneze plasmă cerându-li-se multe documente justificative, în condiţiile în care nu ar fi fost nevoie decât de testul de confirmare a infecţiei COVID-19 Real Time PCR sau testul de anticorpi.

De asemenea, acesta a acuzat şi lipsa de comunicare între Centru de Transfuzie şi spitalele care tratează bolnavi COVID-19 din judeţ, precum şi neimplicarea autorităţilor.

‘În primul rând vorbim de lipsa de interes a celor de la CTS, a conducerii, pentru că există centre în judeţele învecinate, la Buzău, Galaţi, care sunt printre campioanele pe ţară la donare de plasmă. Mi-e greu să cred că acolo au fost donatori mai buni decât vrâncenii. Nu s-au mobilizat şi nu au reuşit să colaboreze cu spitalele care tratează pacienţi COVID-19, pentru că pacienţii din spitale au fost informaţi şi sfătuiţi chiar de medicii din spital după ce se vindecă să meargă să doneze plasmă, pentru că pot salva pacienţi în stare gravă. Este vorba şi de lipsă de interes a autorităţilor locale. Acolo unde s-au implicat autorităţile locale, lucrurile merg extraordinar de bine’, a fost de părere Hozoc.

În prezent, la Focşani recoltarea de plasmă continuă, dar prin metode tradiţionale.

‘Pentru plasma-COVID stăm foarte prost. Cei care au avut virusul nu prea se mobilizează să vină să doneze plasmă. Am avut câteva cereri de plasmă, am ajutat cu ce am avut noi, dar şi împrumutând de la alte judeţe. Adevărul este că trebuie amplificată acţiunea pentru că se pare că este un tratament destul de eficient şi trebuie să ne implicăm şi noi în recoltarea de plasmă. Echipamentul care l-am avut ne-a fost retras tocmai pentru că nu am avut donatori de plasmă şi nu am întrunit numărul necesar. Şi atunci a fost ridicat şi dus în alt judeţ, unde activitatea a fost mai intensă. Dar continuăm să recoltăm pungi duble din care obţinem plasma şi este suficientă şi asta, numai să fie’, a declarat directorul CTS Vrancea, Mioara Hanţă.

Până în prezent, la Focşani, circa 20 de vrânceni au donat plasmă după ce s-au vindecat de COVID-19.

