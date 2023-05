Vrancea: CJ a aprobat finanţări nerambursabile de două milioane de lei pentru organizaţiile non-profit

Consilierii judeţeni au aprobat, joi, în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea, proiectul de hotărâre privind încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă acordate de administraţia judeţeană organizaţiilor non-profit, în baza Legii 350/2005, în valoare de două milioane de lei, bani de la bugetul local al judeţului.

Un număr de 28 de proiecte au fost depuse de persoane fizice sau organizaţii neguvernamentale pentru o finanţare nerambursabilă destinată unor activităţi pentru tineri, în urma unui apel de proiecte în baza Legii 350/2005, un număr dublu faţă de anul anterior.

Printre proiectele care au primit finanţare anul acesta, se numără mai multe proiecte privind activităţi sportive, proiecte de educaţie şi tineret precum şi proiecte culturale, care au primit între 21.245 lei şi 299.590 lei.

‘În urma unei competiţii în care s-au înscris mai multe ONG-uri din Vrancea, au fost admise la finanţare 15 proiecte, din domeniile Activităţi sportive, Cultură, Educaţie şi tineret. Aceste proiecte, care sunt dedicate tinerilor, ca beneficiari direcţi, se vor derula până la sfârşitul acestui an. Proiectele vor fi finanţate cu sume cuprinse între 299.590 lei şi 21.245 lei. În acest an a fost eliminat plafonul maxim în care trebuia să se încadreze un proiect, astfel încât fiecare ONG care a fost declarat admis la finanţare în urma evaluării a obţinut suma solicitată în proiect. Este îmbucurător faptul că în acest an s-a înregistrat un record atât în ceea ce priveşte suma totală alocată, două milioane de lei, cât şi numărul mare al proiectelor depuse, respectiv 28 de proiecte’, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al CJ Vrancea, Mihaela Gârleanu.

Anul acesta vor fi organizate cu bani de la bugetul judeţean Festivalul Classic for teens, ajuns la a IV-a ediţie, Festivalul de teatru tânăr Ora de teatru, Vrancea Trophy 2023, Concursul – festival de muzică lăutărească Ţambalissimo, Turneul internaţional de judo Memorialul Aurel Cîmpeanu, ediţia XX sau Cupa Vrancea la Kickboxing, ediţia IX.

De asemenea, printre proiectele finanţate se regăsesc cel privind dezvoltarea unei reţele de voluntari de Cruce Roşie în judeţul Vrancea, proiecte pentru promovarea sportului sau pentru promovarea în rândul tinerilor a unor deprinderi de viaţă sănătoase.

În 2022, în urma apelului de proiecte în baza Legii 350/2005, au fost depuse 15 solicitări de finanţare din care 11 au fost aprobate, suma maximă alocată fiind de 60.000 de lei pe proiect. Anul acesta, bugetul administraţiei judeţene destinat activităţilor nonprofit de interes general din domeniile educaţie şi tineret, cultură, activităţi sportive, sănătate şi mediu a fost majorat la două milioane de lei.

(AGERPRES/FOTO – Comunicat de presă al Consiliului Județean Vrancea, transmis redacției)