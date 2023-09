Vrancea: Cinci cazuri de agresiune în şcoli sesizate la poliţie în anul şcolar anterior, dar niciunul de bullying

Cinci cazuri uşoare de agresiune au fost semnalate la poliţie în anul şcolar 2022 – 2023, dar niciunul de bullying, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

‘Nu am avut sesizat niciun caz de bullying, care presupune o formă de agresivitate repetată. Conform raportărilor pe care lunar ni le înaintează Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, nu am avut cazuri de bullying înregistrate, ci doar forme uşoare de agresivitate. S-a făcut consiliere cu elevii şi părinţii, pentru că ne referim la copiii de vârstă foarte mică, care s-au îmbrâncit la şcoală, între orele de curs. Au fost cazuri izolate, nu a fost o formă repetată, astfel că nu putem vorbi de bullying. Am avut înregistrate cinci evenimente în anul şcolar 2022 – 2023, produse în zona adiacentă unităţilor de învăţâmânt. A fost vorba despre intervenţia unor rude, părinţi, care nu au înţeles că nu trebuie să-şi facă singuri dreptate. Copiii merg acasă şi spun o parte din adevăr, cea care îi avantajează, părinţii îi ascultă, fără a face minime verificări, fără să discute cu colegii, cadrele didactice sau cu noi, astfel încât să putem lua măsurile necesare. Părinţii uită că, din punct de vedere legislativ, răspund de faptele dânşilor faţă de minori şi îşi dau seama numai după ce încep să fie cercetaţi’, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, comisarul şef Monica Manolache din cadrul Biroul Siguranţă Şcolară.

În anul şcolar 2022 – 2023, poliţiştii de la Biroul Siguranţă Şcolară au desfăşurat activităţi în cinci proiecte educaţionale şi trei campanii pentru reducerea violenţei fizice şi psihologice, dar şi pentru prevenirea consumului de substanţe interzise şi o campanie de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, în unităţile de învăţâmânt preuniversitar din judeţul Vrancea.

În cadrul acestor proiecte sau campanii, au fost derulate 1.026 de activităţi informativ – preventive în cadrul orelor de curs, având ca beneficiari direcţi un total de 29.501 de persoane, dintre care 25.756 elevi, 1.918 cadre didactice şi 1.827 părinţi.

Totodată, au fost identificaţi 32 de elevi în situaţii de risc, aceştia fiind consiliaţi pentru remedierea comportamentelor nepotrivite.

În acelaşi context, în anul şcolar anterior au fost desfăşurate 25 de şedinţe de instruire cu cadrele didactice, cu CJRAE Vrancea şi Consiliul Judeţean al Elevilor Vrancea, cu privire la prevederile legale în domeniul violenţei şcolare şi au fost transmise 100 de informări către instituţiile abilitate, respectiv DGASPC Vrancea, IŞJ Vrancea, CJRAE Vrancea şi Instituţia Prefectului judeţ Vrancea.

Poliţiştii au dat asigurări că siguranţa în instituţiile de învăţâmânt din judeţul Vrancea rămâne o prioritate a poliţiştilor vrânceni şi în anul şcolar 2023 – 2024. Pe parcursul întregului an şcolar, IPJ Vrancea va continua colaborarea cu reprezentanţii celorlalte instituţii şi structuri cu atribuţii în domeniul asigurării unui climat de siguranţă în unităţile de învăţâmânt, pentru o intervenţie promptă şi eficientă în cazul unor incidente negative în cadrul unităţilor de învăţâmânt şi zona adiacentă acestora, cât şi pentru reducerea violenţei fizice şi psihologice (bullying).