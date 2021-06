Vrancea: Bugetul Primăriei Focşani – deblocat după ce consilierii locali s-au întrunit în şedinţă extraordinară de îndată

Bugetul Primăriei municipiului Focşani a fost deblocat, vineri, după ce consilierii locali s-au întrunit într-o şedinţă de îndată care a avut pe ordinea de zi un singur punct, respectiv repartizarea unor sume din bugetul de rezervă pentru a acoperi liniile bugetare negative.

Suma totală alocată din fondul de rezervă în bugetul municipiului Focşani a fost de 963.000 de lei, suficientă pentru acoperirea liniilor bugetare negative din bugetele mai multor instituţii publice din subordinea Primăriei Focşani. Printre acestea se află Poliţia Locală, Ansamblul Folcloric ‘Ţara Vrancei’, Ateneul popular ‘Maior Ghe. Pastia’, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice şi Primăria municipiului Focşani.

Potrivit viceprimarului municipiului Focşani, Ana Maria Dimitriu, deblocarea situaţiei de la primărie a fost posibilă ca urmare a dialogului dintre toţi consilierii locali.

‘Consilierii municipali au dorit să deblocheze situaţia, venind cu această convocare în şedinţă extraordinară de îndată. Cum nimeni nu şi-a asumat, mi-am asumat eu să pot să aduc proiectul pe ordinea de zi, în calitate de ordinator principal de credite. Şedinţa a fost convocată de toţi colegii consilieri, cu care am stat la dialog ieri şi astăzi pentru a putea iniţia acest proiect. Drept dovadă, astăzi am şi aprobat proiectul şi am demonstrat că se poate debloca orice situaţie, dacă se doreşte. Angajaţii nu au nicio vină şi trebuie să-şi primească salariile’, a declarat, pentru AGERPRES, viceprimarul Ana Maria Dimitriu.

Marţi, angajaţii primăriei ar putea să îşi primească salariile restante din data de 7 iunie.

‘Colegii mei din Direcţia Economică şi din celelalte instituţii subordonate care au avut bugetul invalidat de aplicaţia informatică a Ministerului de Finanţe, în acest moment lucrează la introducerea datelor în sistem pentru a putea să obţinem codul necesar întocmirii documentelor de plată. Sperăm noi, în ziua de marţi, pentru că avem o zi nelucrătoare la mijloc, ca angajaţii să îşi primească salariile pe carduri. Liniile bugetare negative au fost aduse în acest moment la zero, dar în continuare nu sunt bani pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor de funcţionare în special. Sperăm încă ca în cel mai scurt timp să avem din nou o întâlnire cu toţi consilierii locali şi să ajun gem la o modalitate de lucru astfel încât să putem face ceea ce este necesar’, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Cristi Misăilă.

Şedinţa Consiliului Local Focşani s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vrancea. La şedinţă au participat atât preşedintele CJ, Cătălin Toma, cât şi preşedintele interimar al PSD Vrancea, Nicuşor Halici. AGERPRES