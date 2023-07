Vrancea: Activitatea unui centru social al Crucii Roşii cu 46 de bătrâni – suspendată în urma neregulilor descoperite

Activitatea unui centru social al Crucii Roşii Vrancea de la Vârteşcoiu, care găzduia 46 de persoane, a fost suspendată, miercuri, după ce echipele de control care au mers să verifice locaţia respectivă, în urma unei sesizări anonime, au găsit la faţa locului mai multe nereguli şi abateri de la normele de igienă.

‘Vom lua măsura de suspendare a activităţii, deoarece inspectorii noştri au constatat că există un risc iminent privind sănătatea persoanelor care sunt cazate în această locaţie. În primul rând, nu există autorizaţie sanitară de funcţionare, am găsit medicamente expirate, pe care de altfel le-am şi retras şi le vom înlocui pentru a completa stocurile, alimente care nu prezintă trasabilitate, starea precară a igienei din locaţie. Am găsit şi alimente expirate, depozitate în frigidere, medicamente depozitate în acelaşi frigider lângă alimente, foarte multe abateri de la normele de igienă’, a declarat directorul Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea, Cătălin Graur.

La căminul de la Vârteşcoiu s-a ajuns în urma unei sesizări anonime, primită miercuri dimineaţă de prefectul judeţului, Nicuşor Halici.

‘Am ajuns în baza unei informaţii primite dimineaţă, pe două locaţii, una la Mărăşeşti şi una la Vârteşcoiu, unde am fost informat că există persoane care convieţuiesc în centre rezidenţiale. Nu ştiam că sunt ale Crucii Roşii. Am constatat când am ajuns aici. Iar constatarea este una terifiantă, şi nu exagerez cu nimic. Nu mă gândeam că Vrancea va face parte din această categorie negativă a judeţelor ţării în care ar fi posibil aşa ceva. Sunt bunici, părinţi care trăiesc unii peste alţii aproape, câte cinci – şase în camere de 3×4, de 4×5 metri eventual. Sunt în jur de 46 de persoane în două case care nu sunt autorizate cu absolut niciun aviz al unei instituţii. (…) Am câţiva ani de administraţie, am văzut destule lucruri, dar nu credeam că voi trăi să mai văd aşa ceva. Iar oamenii aceştia ştiau de duminică că noi am pornit în controale. Nu vreau să îmi închipui ce a fost până duminică aici’, a spus prefectul Nicuşor Halici.

Potrivit prefectului, din discuţiile pe care le-a avut cu rezidenţii centrului social, aceştia plăteau 3.000 de lei pe lună pentru servicii de cazare şi masă.

‘Toţi cei cu care am vorbit spun că dau o sumă de 3.000 de lei pe lună ca să fie cazaţi, ajutaţi, sprijiniţi şi hrăniţi. (…) Condiţiile nu sunt neapărat insalubre, cât improprii. Acest centru nu a existat în evidenţele niciunei instituţii. Aici am venit pentru că vrânceni de bună credinţă m-au sesizat. Eu nu am ştiut până azi dimineaţă de acest centru’, a spus Halici.

Bătrânii vor fi duşi în cursul zilei de miercuri la spital, unde vor fi evaluaţi din punct de vedere medicale şi, ulterior, relocaţi în centre şi instituţii acreditate.

‘Am vorbit deja cu directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focşani, am dat un termen de 125 minute să găsească soluţii pentru a-i reloca pe toţi astăzi în spitalul judeţean, unde vor fi duşi în secţii şi evaluaţi în următoarele zile de personalul medical de specialitate, urmând ca după aceea să identificăm toţi aparţinătorii şi să decidă domniile lor în ce spaţii şi instituţii care sunt autorizate să-i ducă. Având în vedere condiţiile şi gradul de inumanitate în care au trăit până acum, ei necesită o evaluare din toate punctele de vedere, şi fizic, şi psihică’, a a mai afirmat prefectul Nicuşor Halici.

Începând de luni dimineaţă, patru echipe de control formate din câte opt reprezentanţi ai AJPIS Vrancea, ITM Vrancea, DSP Vrancea, DSVSA, IPJ, ISU, OPC Vrancea, au mers în control la centrele pentru copii, persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi din judeţ. Până în prezent, acesta este singurul caz în care, ca urmare a neregulilor descoperite, s-a luat decizia suspendării activităţii. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă