Vrancea: 5 consilieri judeţeni sancţionaţi după ce au votat diminuarea indemnizaţiilor ATOP din care şi ei făceau parte

Cinci consilieri judeţeni au fost sancţionaţi de Consiliul Judeţean (CJ) după ce în urmă cu aproximativ un an au votat diminuarea indemnizaţiei membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), autoritate din care şi aceştia făceau parte.

Hotărârea de CJ din anul 2021 care prevedea diminuarea indemnizaţiei membrilor ATOP a fost contestată în instanţă de prefectul judeţului Vrancea. Deşi Tribunalul Vrancea a stabilit, în primă instanţă, că această hotărâre era legală, ulterior, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul prefectului şi a stabilit că cei cinci consilieri judeţeni se aflau în conflict de interese la momentul votului, aceştia fiind în acelaşi timp consilieri judeţeni şi membri ATOP.

‘Potrivit Codului administrativ, conflictul de interese se sancţionează. Articolul 228 spune clar că cei care se află în conflict de interese şi totuşi votează un proiect în care ei au un interes, sunt ulterior sancţionaţi. E prevăzut clar de legiuitor cum se sancţionează, şi anume 10% din indemnizaţia primită într-o lună. Sancţiunea poate să fie între o lună şi şase luni. Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii sancţionaţi vor fi excluşi de la cvorum, deci nu vor putea vota. Sancţiunile nu sunt la latitudinea CJ, ci de legiuitor. (…) Acest proiect de hotărâre era obligatoriu să fie iniţiat, având în vedere hotărârea instanţei cu privire la anularea hotărârii la care o parte din consilieri au participat’, a motivat, în cadrul şedinţei ordinare a CJ Vrancea, secretarul judeţului Vrancea, Raluca Dan.

Unul dintre consilierii care a iniţiat proiectul pentru diminuarea indemnizaţiilor ATOP, Dorel Lazăr, a susţinut că proiectul pe care l-a votat nu îi aducea beneficii şi de aceea, în opinia sa, nu s-ar fi aflat în conflict de interese.

‘Mă confrunt cu o situaţie în care mă întâlnesc cu vrânceni pe stradă care îmi reproşează că am votat proiectul de micşorarea a indemnizaţiilor ATOP doar pentru ca acel proiect să nu treacă, ştiind foarte bine că sunt în incompatibilitate. Nu pot să spun că nu sunt de acord cu decizia Curţii de Apel, dar eu consider că nu sunt vinovat de incompatibilitate. (…) Nu am studii juridice, dar m-am interesat şi eu un pic, am intrat pe internet să văd despre ce e vorba, şi acolo spune că incompatibilitate înseamnă când consilierul participă la luarea unei decizii care îi aduce beneficii lui sau familiei sale. Eu consider că în momentul în care am iniţiat şi votat proiectul pentru micşorarea indemnizaţiei ATOP, nu am avut niciun interes şi nu am câştigat nimic de pe urma acestui proiect’, a spus consilierul judeţean USR Dorel Lazăr.

În luna mai a anului 2021, consilierii USR-PLUS au iniţiat un proiect de hotărâre de CJ prin care au propus micşorarea indemnizaţiilor membrilor ATOP, organism care funcţionează pe lângă CJ Vrancea, de la circa 3.400 lei/lună la 1.000 de lei/lună. Atunci, printre votanţii acestui proiect s-au numărat şi doi consilieri USR-PLUS şi trei de la PNL care erau în acelaşi timp şi membri ATOP.

Hotărârea CJ a fost atacată în instanţă de prefectul judeţului Vrancea după ce secretarul judeţului a constatat că unii consilieri se aflau în conflict de interese la momentul votului.

În şedinţa de joi, proiectul de hotărâre privind diminuarea indemnizaţiilor membrilor ATOP s-a aflat din nou pe ordinea de zi, dar, nefiind întrunite voturile necesare pentru aprobarea acestuia după ce cei cinci consilieri s-au abţinut, membrii ATOP au rămas cu indemnizaţiile intacte.

