Vaslui: Şoferul unui microbuz şcolar, prins la volan sub influenţa alcoolului

Poliţiştii rutieri au depistat, miercuri, un bărbat care conducea un microbuz şcolar aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, incidentul s-a petrecut pe DJ 244A, în comuna Berezeni, iar în momentul controlului efectuat de poliţişti, în microbuz se aflau doi elevi.

‘Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Murgeni, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au oprit pentru control un microbuz şcolar care era condus de un bărbat în vârstă de 57 de ani, domiciliat în satul Rânceni, comuna Berezeni. Acesta se deplasa pe DJ 244A din comuna Berezeni şi se afla în timpul serviciului. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultând o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, persoana în cauză a fost condusă la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. La momentul opririi, în microbuzul şcolar se aflau doi elevi, care şi-au continuat deplasarea la unitatea de învăţământ cu alte mijloace de transport’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii şi probării activităţii infracţionale a bărbatului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

