Vaslui: Preţul apei pentru consumatorii din judeţ va creşte

Preţul pentru apa furnizată locuitorilor judeţului Vaslui va creşte în urma unei hotărâri votate de consilieri în cadrul ultimei şedinţe a forului judeţean.

Prin votul lor, aleşii i-au acordat un mandat special preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ), Dumitru Buzatu, reprezentantul judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, ‘să voteze în numele şi pe seama judeţului Vaslui pentru aprobarea modificării preţului şi tarifului aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare – epurare, conform avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 952407/17.02.2022’.

Consilierul judeţean Marius Arcăleanu (PNL) a declarat că această majorare nu este oportună şi ar reprezenta o povară pentru cetăţeni.

‘Această majorare este pusă sub falsa umbrelă a indexării cu rata inflaţiei, când de fapt creşterea propusă este una mult mai mare (…), de 15%. Propunerea făcută de executiv depăşeşte cu mult rata inflaţiei. Cred că trebuie să ne punem problema dacă ne dorim să majorăm şi mai mult cheltuielile lunare ale vasluienilor, în condiţiile în care deja facturile pentru utilităţi sunt foarte crescute. De ce este necesară această majorare? Mie, personal, îmi este foarte greu să înţeleg de ce în alte judeţe sistemul poate funcţiona cu preţuri mai mici, iar la Vaslui nu. (…) Dacă vom creşte acest preţ la apă, vom fi fiecare dintre noi răspunzători de o povară care va fi pusă pe cetăţenii din judeţul Vaslui, în special din mediul urban’, a afirmat consilierul liberal.

Preşedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a precizat că reglementarea furnizării apei este foarte strictă, iar majorarea preţului pentru acest serviciu nu se poate face decât în urma unei analize complexe, obţinerea acordului privind creşterea preţului de către Autoritatea de Reglementare fiind un procedeu laborios, susţinut de motivaţii bine întemeiate.

Buzatu a subliniat că o majorare a preţului la apă este necesară pentru ca operatorul să poată fi menţinut în activitate în condiţiile în care pe piaţa furnizorilor de apă au intervenit nişte schimbări majore, iar numărul consumatorilor a scăzut în ultima perioadă.

‘Operatorul nu e vreun operator ultrabogat, abia îl ţinem în funcţiune pe plus, ca să nu riscăm restituirea sumelor primite din fonduri europene. Trebuie să ţinem cont că apa aceasta nu o plăteşte nimeni altcineva decât consumatorul. Dacă ai consumatori puţini, se reflectă în preţ chestiunea aceasta, or, noi am pornit de la o evoluţie din vremurile trecute, atunci când am elaborat previziunile acestea şi ne-am confruntat cu o scădere considerabilă a numărului de consumatori agenţi economici. Nu putem să le cerem oamenilor să folosească de două ori mai multă apă că avem noi nevoie de bani, oamenii folosesc câtă apă le trebuie. În acelaşi timp, putem să constatăm că marii consumatori care permiteau menţinerea unui preţ în limite mai scăzute au dispărut. Nu mai avem Mecanica, nu mai avem Cânepa, nu mai avem nimic şi atunci lucrurile acestea ar trebui să fi compensate cumva. (…) Eu aş fi de acord să nu mai mărim dacă lucrul acesta ar conduce la a face un bine locuitorilor judeţului Vaslui, dar dacă noi am adopta o asemenea măsură, le-am face un rău, pentru că ar trebui să oprim activitatea’, a menţionat Dumitru Buzatu.

Proiectul a fost adoptat, după ce hotărârea a fost votată de consilierii judeţeni PSD, ALDE şi PRO România şi de consilierii PNL, cu excepţia lui Marius Arcăleanu, care a votat împotrivă, iar aleşii USR s-au abţinut de la vot.

(AGERPRES/Foto radioiasi.ro)