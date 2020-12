Vaslui: Nouă dosare penale în urma unor controale care au vizat legalitatea comercializării de articole pirotehnice

Poliţiştii vasluieni au desfăşurat în ultima perioadă o serie de controale pentru verificarea legalităţii operaţiunilor cu articole pirotehnice derulate de persoanele fizice şi juridice în timpul sărbătorilor de iarnă, controale în urma cărora au întocmit nouă dosare penale.

‘Sub coordonarea Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui, poliţiştii au desfăşurat 10 acţiuni de amploare în zonele unde existau date că se comercializează astfel de produse. În urma controalelor efectuate, poliţiştii au întocmit nouă dosare penale pentru săvârşirea unor infracţiuni de nerespectare a regimului materiilor explozive. Totodată, a fost indisponibilizată, în vederea confiscării, cantitatea de aproximativ 600 de kilograme de articole pirotehnice, în valoare de 43.000 de lei’, precizează un comunicat de presă transmis, luni, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

Poliţiştii vasluieni au atras atenţia cu privire la faptul că este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a anumitor articole pirotehnice de divertisment şi de scenă din motive de ordine şi siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articole pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor, materialelor, animalelor şi a mediului.

De asemenea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment numai în condiţiile în care există acordul Primăriei, al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie pe a cărui rază se execută jocurile respective.

‘Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoria 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă’, au mai precizat reprezentanţii IPJ Vaslui. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)