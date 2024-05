Vaslui: Muzeul ‘Vasile Pârvan’ Bârlad nu participă la Noaptea Muzeelor din acest an

Reprezentanţii Muzeului ‘Vasile Pârvan’ Bârlad au anunţat că nu participă la ediţia din acest an a evenimentului Noaptea Muzeelor, în semn de protest faţă de nivelul scăzut de salarizare al angajaţilor din sistemul muzeal.

Evenimentele pregătite pentru ediţia din acest an a Nopţii Muzeelor urmează să se deruleze în cadrul proiectului intitulat Ziua Muzeelor.

‘În acest an o bună parte a instituţiilor muzeale din România, nu îşi vor mai deschide larg porţile cu prilejul Nopţii Muzeelor. În condiţiile în care truditorii din sistemul muzeal, ca urmare a lipsei de înţelegere şi respect a mai marilor ţării, au decis să boicoteze evenimentul derulat an de an. Angajaţii instituţiei noastre au aderat, absolut firesc, la această iniţiativă, astfel tot ce ne propuseserăm pentru atât de aşteptatul eveniment, nu se va mai realiza. Din respect pentru publicul şi colaboratorii noştri am decis, totuşi, ca o parte din din ceea ce prevăzusem pentru evenimentul Noaptea Muzeelor să realizăm în cadrul proiectului Ziua Muzeelor, care se va derula tot în data de 18 mai, dar la alte ore’, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Muzeul ‘Vasile Pârvan’ Bârlad.

Începând cu ora 11.00, la sediul central al muzeului, va fi organizată o întâlnire cu artistul timişorean Valeriu Sepi.

La ora 12.00 melomanii se vor putea întâlni cu muzica clasică, într-un concert în care protagonişti vor fi violonistul Adrian Gheorghiu şi pianista Andreea Moroşanu. Programul va fi completat în intervalul 12.30 – 14.00 cu observaţii astronomice, la soare, care se vor derula la Observatorul Astronomic Bârlad.

De asemenea, publicul va putea viziona expoziţiile permanente şi temporare găzduite în cele patru locaţii, din cadrul secţiilor de istorie-arheologie, artă, memorialistică şi ştiinţele universului şi ale vieţii, respectiv în sediul central al instituţiei.

Programul de vizitare, al expoziţiilor permanente şi temporare, găzduite în cele patru locaţii se va încheia la ora 16.00. Accesul publicului este gratuit. (Ageerpres/ FOTO radioiasi.ro)