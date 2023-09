Vaslui: Dumitru Buzatu, suspendat din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean prin ordin al prefectului

Prefectul judeţului Vaslui, Daniel Onofrei, a semnat, marţi, ordinul de suspendare din funcţie a preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ), Dumitru Buzatu, arestat preventiv pentru luare de mită.

‘Astăzi am primit notificarea de la Tribunalul Vaslui prin care ne anunţau că au acceptat propunerea procurorului de arestare preventivă pentru 30 de zile, drept pentru care am emis ordinul de suspendare a activităţii domnului Dumitru Buzatu, preşedintele CJ Vaslui. Din câte am discutat cu colegii, nu a mai existat până acum un astfel de ordin şi sper să fie ultimul de genul acesta pe care îl semnăm, pentru că nu-şi doreşte nimeni să se întâmple astfel de lucruri. E o pată pe obrazul judeţului nostru, dar de fiecare dată când va trebui, vom face acest lucru fără niciun fel de procese de conştiinţă’, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judeţului Vaslui.

Daniel Onofrei a precizat că din punct de vedere legal au fost respectate procedurile, chiar dacă decizia Tribunalului Vaslui a fost contestată de Dumitru Buzatu, iar Curtea de Apel Iaşi urmează să dea un verdict în acest sens.

‘Acea contestaţie nu intervine peste actul de suspendare. Din punct de vedere legal, odată ce a fost decisă măsura arestului preventiv, dumnealui este în imposibilitatea exercitării atributului de preşedinte al CJ. Nu putem bloca activitatea unei instituţii luând în calcul orice fel de măsură de apărare sau la care poate recurge dumnealui. Dacă justiţia consideră că s-a înşelat, oricând dumnealui îşi poate relua activitatea. Ordinul este de suspendare, nu de încetare’, a menţionat prefectul Daniel Onofrei.

Tribunalul Vaslui a decis sâmbătă arestarea preventivă pentru 30 de zile a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, în dosarul în care este acuzat de procurorii anticorupţie că a primit drept mită suma de 1,25 milioane de lei de la un om de afaceri a cărei societate efectua lucrări la drumul strategic Bârlad – Laza – Codăeşti.

Dumitru Buzatu a contestat măsura arestului preventiv, contestaţia urmând să fie analizată, miercuri, 27 septembrie, de Curtea de Apel Iaşi.

(AGERPRES/FOTO Vasile Geles)