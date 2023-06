Vaslui: CJSU a decis ca ISU să nu mai transporte cisterne cu apă în două suburbii ale municipiului reşedinţă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Vaslui a decis, marţi, ca Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui să nu mai transporte apă cu cisterne, aşa cum s-a întâmplat în anii trecuţi, în două suburbii ale municipiului reşedinţă, unde pe fondul secetei sunt înregistrate probleme cu asigurarea apei.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Vaslui o solicitat CJSU Vaslui sprijin pentru aprovizionarea cu apă potabilă a suburbiilor Bahnari şi Viişoara, prin intermediul forţelor ISU, dar potrivit prefectului judeţului Vaslui, Daniel Onofrei, acest lucru nu este în conformitate cu legislaţia în vigoare.

‘Am avut discuţii cu reprezentanţi ai Primăriei Vaslui, ai ISU, ai Aquavas. Conform legii, această obligaţie revine Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Trebuie să înţelegem că ISU nu poate să transporte şi să furnizeze apă potabilă şi, nu în ultimul rând, nici nu are datoria aceasta. În mod sigur, dacă cerem avizul DSP-ului, în niciun caz nici nu putem să dezvoltăm discuţia. Este strict problema CLSU, respectiv a Primăriei Vaslui. (…) Hai să facem ceva, căci înţeleg că acolo nu este o situaţie apărută ieri, ci una care trenează de 14 ani. (…) ISU nu are maşini care să poată transporta apă potabilă. Acesta este strict atributul primăriei, care poate închiria maşini care au caracteristicile necesare. Dacă nu, să fie dusă apă îmbuteliată. Nu există aşa ceva, cum să care ISU apă potabilă ?! ISU are cu totul alt scop’, a declarat prefectul Daniel Onofrei.

Viceprimarul municipiului Vaslui, Cătălin Mîndru, a precizat că probleme mai deosebite sunt în zona Bahnari, poziţionată la o diferenţă considerabilă de nivel faţă de zona Viişoara. El a precizat că, de-a lungul timpului, s-au făcut demersuri pentru rezolvarea acestei situaţii prin diferite soluţii tehnice cum ar fi foraje de mare adâncime, extinderea reţelei, dar acestea nu s-au putut implementa. Până în prezent, alimentarea cu apă a acestor zone se făcea prin intermediul ISU. Viceprimarul a dat asigurări că vor fi găsite soluţii, astfel încât cetăţenii să nu rămână fără apă.

‘Decizia este una care are în spate legislaţia actuală şi o respectăm. (…) Cetăţenii nu vor duce lipsă de apă, vom convoca CLSU şi vom identifica soluţia cea mai bună. Acum oamenii încă se descurcă cu apa din fântâni, care revine la nivelul iniţial mai greu, fiind perioada aceasta de secetă, dar dacă va continua această perioadă, evident că apa din fântâni nu va mai fi o variantă pentru ei’, a menţionat Cătălin Mîndru.

Potrivit conducerii ISU Vaslui, continuarea transportului de apă cu maşini ale instituţiei, ar reprezenta un risc pentru populaţie.

‘Noi am expune la alte riscuri populaţia şi înţeleg că în trecut v-aţi asumat acest risc, dar nu este în regulă să vă jucaţi cu sănătatea populaţiei de acolo. Trebuie să găsiţi o altă soluţie’, a afirmat şeful ISU Vaslui.

Reprezentanţii primăriei au menţionat că oamenii erau informaţi permanent cu privire la faptul că apa adusă de reprezentanţii ISU nu este potabilă şi necesita fierbere prealabilă pentru eventualul consum.

