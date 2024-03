Vaslui: Anchetă a poliţiştilor în cazul unui bărbat decedat în faţa spitalului din Murgeni

Poliţiştii efectuează cercetări în cazul unui bărbat care a fost declarat decedat în faţa Spitalului de Psihiatrie din Murgeni, unde fusese adus de familie.

‘Poliţia Oraşului Murgeni a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la decesul unui bărbat, în vârstă de 78 de ani, din Murgeni. În urma primelor cercetări efectuate, poliţiştii au stabilit ca bărbatul ar fi căzut în curtea locuinţei sale, fiind adus la Spitalul de Psihiatrie Murgeni de către membrii familiei. Personalul medical al spitalului a încercat resuscitarea acestuia, însă fără niciun rezultat, fiind declarat decesul bărbatului. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală pentru a fi autopsiat medico-legal, în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul bărbatului şi dispunerea măsurilor legale’, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, Oana Şopu.

După ce în spaţiul public au apărut înregistrări cu bărbatul resuscitat în faţa unităţii medicale, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui au transmis că în cazul bărbatului au fost respectate toate protocoalele medicale în vigoare.

‘Bărbatul în vârstă de 78 de ani a devenit inconştient, familia l-a pus într-o maşină şi a pornit spre spitalul Murgeni. Din maşină, aparţinătorii au sunat la 112 şi au solicitat să fie trimisă o ambulanţă cu care să se întâlnească la spital. Ambulanţa a ajuns imediat, deoarece este grad în gard cu spitalul. La sosirea ambulanţei, rudele pacientului erau deja acolo, iar pacientul era întins pe trotuar de familie, în faţa spitalului. Bărbatul era în stop cardiac, echipajul a început resuscitarea. În tot acest timp, familia s-a dus în spital, a vorbit cu cadrele medicale de acolo, a cerut să iasă doctorul afară. Medicul a ieşit afară, au ieşit asistente din spital, dar pacientul nu putea fi mutat de acolo, deoarece se făcea resuscitare. Ulterior medicul din spital a sunat la 112 şi a cerut să fie trimis echipaj cu medic de la Ambulanţa Bârlad. Am ajuns la faţa locului după aproximativ 30 de minute, am continuat resuscitarea, am lucrat împreună cu echipajul nostru de la Murgeni, cu medicul din spital, asistenţii de acolo. Pacientul nu a răspuns la resuscitare şi ne-am oprit după aproximativ o oră şi jumătate’, a spus, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu.

