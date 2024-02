Vaslui: Adolescent reţinut după ce a furat un autoturism, a condus beat, fără permis şi a intrat în şanţ

Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reţinut de poliţişti după ce a furat un autoturism din curtea unui service auto, s-a urcat beat la volanul acestuia, a intrat cu maşina într-un şanţ şi a fugit apoi de la locul accidentului.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, furtul autoturismului a fost anunţat pe data de 20 februarie, la ora 22,30.

‘În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii vasluieni au identificat şi depistat un tânăr bănuit de comiterea furtului, precum şi autoturismul sustras, abandonat în localitatea Moara Domnească, comuna Văleni. Totodată, au stabilit că autoturismul înmatriculat în Vaslui ar fi fost sustras la data de 20 februarie 2024, în jurul orei 22,00, după ce a fost lăsat descuiat şi cu cheia în contact. Tânărul ar fi condus autoturismul spre comuna Văleni. Pe timpul deplasării, în comuna Muntenii de Sus, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ar fi părăsit partea carosabilă şi a intrat într-un şant, avariind autoturismul. Întrucât emana halenă alcoolică, tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0.53 mg/l alcool pur în aerul expirat’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Ulterior, tânărul a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Vaslui l-au reţinut pe tânăr, pe o perioadă de 24 ore, şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a tânărului, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi furt în scop de folosinţă.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)