USV Iași: Peste 50 de preparate înscrise la concursul de produse tradiționale

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare (FIRAA), în parteneriat cu Direcția pentru Agricultură Județeană Iași organizează concursul național ,,IDENTIFICARE DE PRODUSE TRADIȚIONALE”, ediția a VI-a, sâmbătă, pe 30 martie 2024.

Evenimentul este dedicat elevilor și studenților care s-au înscris individual sau în echipă, încă de pe 26 februarie când a fost lansată competiția, și sunt coordonați de un cadru didactic. Concursul își propune promovarea unei alimentații sănătoase și încurajarea consumului de produse culinare realizate după rețete tradiționale și, totodată, se urmărește stimularea spiritului antreprenorial al elevilor și studenților prin valorificarea superioară a producțiilor agroalimentare obținute în fermele de mărime medie și mică. „De asemenea, în urma concursului, se dorește culegerea și publicarea tuturor rețetelor într-un volum al ediției. Această idee ne-a venit nouă, organizatorilor după ce am constatat faptul că de la an, la an concurenții vin cu propuneri culinare a căror rețete merită să fie cuprinse într-un volum concluzie a concursului”, a declarat conf. univ. dr. Mihaela Ivancia, prodecan al FIRAA.

Participarea este gratuită, elevii și studenții înscriși trebuie să respecte prevederile din Regulamentul oficial al concursului, existent pe site-urile organizatorilor.

Prezentarea, degustarea și jurizarea produselor înscrise în competiție vor avea loc sâmbătă, 30 martie 2024, ora 10:00, în Holul de Marmură al Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare.

Departamentul de Promovare – Comunicare USV Iași,

27.03.2024