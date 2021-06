(UPDATE)Vrancea: Acuzaţii de manipulare şi agresiune între primarul municipiului Focşani şi consilierii majorităţii PNL-USR-PLUS

UPDATE – Primarul Cristi Valentin Misăilă şi consilierii majorităţii PNL-USR-PLUS din Consiliul Local (CL) şi-au adus reciproc acuzaţii de manipulare, minciună şi agresiune fizică şi verbală după şedinţa de miercuri a CL în care ar fi trebuit rediscutat bugetul municipiului Focşani.

‘Astăzi am avut din nou un gust extrem de amar văzând atitudinea execrabilă a celor care ar trebui să decisă soarta acestei comunităţi. Şi vorbesc aici de consilierii locali PNL-USR-PLUS, prefectul judeţului, preşedintele Consiliului Judeţean, care, în loc să îndemne la dialog şi la conciliere, la găsirea unor soluţii, nu au făcut altceva decât să vină cu jigniri, cu apostrofări, cu minciuni şi dezinformări, prin comunicate de presă‘, a declarat Cristi Misăilă în cadrul unei conferinţe de presă.

Primarul a afirmat că, din cauza nevalidării bugetului, nu doar că salariaţii din primărie şi unele instituţii subordonate nu şi-au primit salariile, dar proiectele cu fonduri europene ale municipalităţii nu vor putea fi demarate.

‘Aştept şi invit în continuare toate forurile competente să ne punem la masa tratativelor, să discutăm civilizat şi să ajungem la o concluzie, astfel încât să deblocăm situaţia. Altfel, Focşaniul va rămâne sub gunoaie, vom avea o situaţie nemaiîntâlnită în niciun oraş din ţară. (…) Oprim toate investiţiile, fug toţi investitorii de noi în aceste condiţii. (…) Avem foarte multe lucrări pe fonduri europene în derulare, unde dacă nu asigurăm partea noastră de cofinanţare, pierdem banii europeni‘, a spus Misăilă.

El susţine că viramentele de credite pe care le solicită consilierii majorităţii pentru a putea fi plătite salariile angajaţilor sunt ilegale, motiv pentru care a delegat atribuţiile de principal ordonator de credite către viceprimarul Ana Maria Dimitriu, consilier PNL, dar că aceasta a refuzat să îşi asume responsabilitatea semnării ordinelor de plată.

Ana Maria Dimitriu a susţinut că în spatele tuturor acţiunilor împotriva consilierilor majorităţii se află primarul Cristi Misăilă.

‘Astăzi, în sala de şedinţe a CL, grupul consilierilor PNL-USR-PLUS a fost supus la o agresiune fizică, verbală, la sechestrare, lipsire de libertate, din cauza aceluiaşi primar al Focşaniului, care de trei zile instigă la un haos generalizat în municipiul Focşani. El este cel care se află în spatele tuturor acţiunilor în instanţă împotriva grupului de consilieri PNL-USR-PLUS, în spatele plângerilor consilierilor PSD, care au atacat în instanţă hotărârea CL ce vizează bugetul municipiului Focşani, pe care şi dumnealor au votat-o, în spatele plângerii funcţionarilor din primărie pentru a face acţiune în instanţă în ceea ce priveşte neplata drepturilor dumnealor salariale de aproximativ două săptămâni. Chiar dumnealui, astăzi, în conferinţă, a recunoscut că într-adevăr acele linii negative puteau fi reglate, iar plata salariilor putea fi făcută. Aşadar, cu atât mai mult instigă şi incită la ură. (…) Primarul, cu bună-ştiinţă, nu lasă funcţionarii din direcţia economică să aducă aceste documente (ordinele de plată – n.red.) să le pot semna, pentru ca dumnealor să-şi ia salariile‘, a declarat, în conferinţă de presă, Ana Maria Dimitriu.

Aceasta a făcut apel la forţele de ordine să fie prezente la şedinţa de joi a CL Focşani, pentru a asigura ordinea.

Cel de-al doilea viceprimar, Alexandra Tătaru, s-a declarat ‘consternată’ şi ‘indignată’ de ‘agresiunea’ la care a asistat în şedinţa de CL şi a vorbit la rândul său despre manipulare din partea edilului.

‘Am avut timp în ultima lună să merg să vorbesc cu oamenii şi mai ales cu muncitorii din cadrul instituţiilor subordonate, care mi-au spus că sunt ameninţaţi cu tăierea salariilor, deşi noi nu am făcut acest lucru. Noi nu am tăiat salariile, ci am redus doar nişte cheltuieli de personal cu aceste amendamente. (…) Degeaba ameninţă muncitorii necalificaţi că nu-şi primesc salariile, acele salarii de mizerie, de 2.000 de lei, în timp ce şefii şi directorii de gradul II au 12.650 lei salariul de bază‘, a spus Alexandra Tătaru.

În timpul şedinţei de miercuri a CL Focşani a fost solicitată intervenţia Poliţiei, prin apel la 112, după ce în sală au izbucnit tensiuni între angajaţii primăriei, care îşi cereau salariile şi o parte dintre consilierii locali ai majorităţii PNL-USR-PLUS. Şedinţa a fost suspendată şi ulterior declarată închisă, fără a se discuta vreun proiect aflat pe ordinea de zi.

În cursul serii, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a anunţat că, în urma intervenţiei de la Primăria Focşani, unde a fost sesizat cu privire la săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, ameninţare, şantaj şi lipsire de libertate, au fost întocmite dosare penale. (Agerpres)

Intervenţia Poliţiei a fost solicitată miercuri, la Primăria Focşani, prin apel la 112, după ce, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Focşani, au izbucnit tensiuni între angajaţii primăriei şi o parte dintre consilierii locali.

‘Poliţia Municipiului Focşani a fost sesizată cu privire la faptul că în sediul unei instituţii mai multe persoane instigă la acte de violenţă. La faţa locului au fost dirijate echipaje de poliţie, care au aplanat conflictul. Verificările continuă pentru stabilirea situaţiei de fapt‘, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, Paula Enache.

Încă de la începutul şedinţei, viceprimarul Ana Maria Dimitriu a cerut respectarea normelor de distanţare fizică în sală, având în vedere că aici erau foarte multe persoane, majoritatea angajaţi ai primăriei, care nu şi-au primit salariile de mai multe zile, şi care au dorit să ia parte la şedinţa CL în care urma să se discute bugetul. Aceasta a solicitat primarului Cristi Misăilă să verifice dacă persoanele prezente în sală au dovadă de vaccinare sau test RT-PCR negativ.

Şedinţa a început cu prezenţa în sală doar a consilierilor locali şi a directorilor din primărie, dar, după ce un amendament al primarului, care propunea rezolvarea blocajului şi avizarea bugetului Primăriei municipiului Focşani pe anul în curs, nu a trecut de votul majorităţii consilierilor locali, angajaţii primăriei au pătruns în sală şi au solicitat explicaţii preşedintelui de şedinţă, Ana Maria Dimitriu.

Şedinţa a fost suspendată, iar ulterior primarul Cristi Misăilă a convocat, de îndată, o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, cu un singur punct pe ordinea de zi – discutarea şi aprobarea bugetului municipiului Focşani pe anul în curs.

Primarul a solicitat intervenţia şi prezenţa prefectului judeţului Vrancea, Gheorghiţă Berbece, pentru a tempera situaţia din Consiliul Local, în vederea aplanării tensiunilor sociale.

Angajaţii Primăriei municipiului Focşani sunt nemulţumiţi după ce nu şi-au primit salariile de mai bine de o săptămână. Primarul Cristi Misăilă susţine că salariile nu pot fi plătite deoarece primăria are bugetul invalidat, în timp ce majoritatea PNL-USR-PLUS arată că acest lucru se poate face prin virament de credite de la capitolele bugetare unde mai sunt resurse financiare, lucru pe care edilul îl consideră ilegal.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)