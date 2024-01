(UPDATE) Vaslui: Viceprimăriţa din comuna Codăeşti, Lenuţa Damian, plasată sub control judiciar

Viceprimăriţa comunei Codăeşti, Lenuţa Damian, reţinută pentru înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals după ce şi-ar fi falsificat actele de studii, a fost plasată, vineri, sub control judiciar, potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

Lenuţa Damian, care este şi profesoară de Limba Română la Liceul ‘Ştefan cel Mare’ din comuna Codăeşti, este acuzată că ar fi folosit o diplomă falsă, în baza căreia ar fi obţinut inclusiv gradul didactic I. (Agerpres)

Viceprimarul comunei Codăeşti, Lenuţa Damian, a fost reţinută de poliţişti în urma unei percheziţii domiciliare desfăşurate în cursul zilei de joi.

Femeia, care este şi profesor de Limba Română la Liceul ‘Ştefan cel Mare’ din comuna Codăeşti, este acuzată că ar fi folosit o diplomă falsă, în baza căreia ar fi obţinut inclusiv gradul didactic I.

‘O femeie în vârstă de 50 de ani a fost reţinută, în cursul zilei de joi, sub acuzaţiile de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz ce fals. Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui’, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

În trecut, Lenuţa Damian a fost suspectă într-un alt dosar penal, fiind acuzată că, în calitate de diriginte, ar fi modificat nota unei eleve, la un alt obiect faţă de cel pe care ea îl preda la clasă. La finalul cercetărilor, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui au dispus renunţarea la urmărirea penală.

Lenuţa Damian a candidat pe listele PNL la alegerile din anul 2020.

