(UPDATE) Racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasă din Catedrala Mitropolitană

UPDATE, ora 19:00 – Racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasă din Catedrala Mitropolitană în acest an, pentru a fi venerate de pelerini.



Hotărârea a fost adoptată în această seară de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași și a fost comunicată de reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.



La rândul format de credincioşi va trebui să se păstreze distanța fizică de cel puțin 1,5 metri. Arhiepiscopia Iașilor va delimita racla Sfintei Parascheva astfel încât pelerinii să nu aibă contact direct cu aceasta.

(Constantin Mihai, Radio Iași)

MĂSURI SPECIFICE privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și asigurarea ordinii și siguranței publice în perioada 08.10.2020 – 15.10.2020, perioada desfășurării sărbătorii religioase ocazionate de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, în municipiul Iași

4. Arhiepiscopia Iașilor are obligația delimitării raclei cu Moaștele Sfintei Parascheva, astfel încât pelerinii să nu aibă contact direct cu aceasta.

UPDATE, ora 16:00 – În Catedrala Mitropolitană din Iași, accesul la moaștele Sf. Cuvioase Parascheva se va face doar pe baza prezentării unui buletin sau a unei cărți de identitate prin care să fie atestat faptul că pelerinul este din Iași.

Decizia, adoptată astăzi, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență este în consens cu hotărârea de ieri, a Comitetului Național, a explicat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Iași, Marius Dangă.

El a mai spus că la intrarea în Iași vor fi filtre din partea reprezentanților Ministerului de Interne pentru a informa cetățenii care intră în municipiu că nu au acces în Catedrala Mitropolitană.

Purtătorul de cuvânt al Prefecturii Iași, Marius Dangă: Va avea loc o legitimare. Vom avea filtre, pentru a asigura punerea în aplicare a deciziilor CNSU. Suplimentar, vom solicita acordul și sprijinul celor care sunt implicați în gestionarea serviciilor de transport.

Măsurile județene și naționale au fost adoptate în contextul în care Iașul, în ultimele două săptămâni a depășit rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 1,5 cazuri la mia de locuitori.

Referindu-se la măsurile care ar putea fi adoptate în următoarea perioadă, Marius Dangă a adăugat că se ia în calcul alternativa ca moaștele Sf Cuvioase Parascheva să nu fie scoase din Catedrala Mitropolitană, și pe de altă parte, a fost înaintată și o idee, conform căreia, sfintele moaște să fie purtate într-un pelerinaj prin întreaga Moldovă.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a adăugat că în cadrul evenimentelor din calendarul Zilelor Iașului s-a renunțat la foarte multe manifestări. Nu va mai avea loc masa pelerinilor din ziua Hramului Sf. Parascheva, iar la slujba din data de 14 octombrie vor avea acces doar 500 de persoane:

Au fost organizate circuite pentru pelerinii care vin să se închine la moaștele Sf. Cuvioase Parascheva.

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei, Constantin Sturzu, a precizat că s-a introdus interdicția staționării pelerinilor atât în Catedrală, cât și în curtea acesteia, pentru a evita orice posibilitate de infectare cu COVID-19.

De asemenea, fluxurile au fost organizate astfel încât persoanele venite să se închine să nu se intersecteze cu pelerinii care au trecut pe la moaște.

Purtătorul de cuvânt al Prefecturii Iași, Marius Dangă, a precizat că hotărârile adoptate în Comitele Național și Județean nu interzic deplasarea cetățenilor, ci se constituie doar în niște reglementări, pentru a evita infectarea cu SARS-CoV-2.

În acest moment, în curtea Catedralei se așteaptă, pentru a se închina la sfintele moaște, aproximativ două ore.

Mărturii ale credincioșilor care participă la pelerinajul de anul acesta la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva:

-Ne rugăm să fim sănătoși, să luăm note bune, să n-avem virusul corona.

-Ne rugăm pentru sănătate, pentru pomenirea morților.

-Am venit să ne rugăm pentru că este ca un obicei, am venit în fiecare an, din ultimii 10. Suntem din București. Ne rugăm să fim sănătăoși, să nu pățim nimic.

-Am venit pentru tatăl meu, care este în stare foarte gravă, la Neurochirurgie, testat pozitiv COVID-19.