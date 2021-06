(UPDATE) Protest spontan al angajaţilor Primăriei Focşani, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile de peste o săptămână

UPDATE – Aproximativ 160 de angajaţi ai Primăriei municipiului Focşani au întrerupt munca, luni dimineaţă, şi au ieşit în faţa instituţiei pentru a protesta deoarece ce nu şi-au primit drepturile salariale de peste o săptămână.

Oamenii spun că este vorba de un protest spontan, ei fiind nemulţumiţi de faptul că nu ştiu când îşi vor primi salariile, în condiţiile în care au credite şi datorii pe care se află în imposibilitatea de a le plăti.

În timpul protestului, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, aflat în vizită la Consiliul Judeţean Vrancea, a fost huiduit de angajaţii primăriei pentru că ar fi refuzat să stea de vorbă cu protestatarii.

Primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, susţine că instituţia se află ‘într-un blocaj total’.

‘Chiar acum am pe masă o informare din parte Serviciului de impozite şi taxe locale, care îmi comunică faptul că multe imprimante nu mai au tonere şi nu mai pot funcţiona. De asemenea, pentru procedurile de executare silită au nevoie de expedierea prin poştă a somaţiilor şi titlurilor executorii, ceea ce nu se mai poate face deoarece contractul cu Poşta Română este suspendat, neavând bani prevăzuţi la acest capitol. Pentru a putea să recupereze creanţele fiscale ale datornicilor, trebuie făcută o etapă de evaluare a bunurilor şi imobilelor sechestrate. Acest lucru se face de un evaluator autorizat, ceea ce presupune încheierea unor contracte, lucru care iarăşi presupune bani. Deci suntem într-un blocaj total’, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Cristi Misăilă.

Acesta a spus că a delegat atribuţiile de principal ordonator de credite către viceprimarul PNL, Ana Maria Dimitriu, deoarece soluţia propusă de majoritatea PNL-USR-PLUS pentru a remedia bugetul este ilegală din punctul său de vedere.

‘Soluţia pe care dumnealor o susţin, şi eu o consider ilegală, este să facem o virare de credit din capitolele unde mai sunt ceva resurse financiare. Noi avem buget invalid, drept pentru care autoritatea emitentă, în speţă Consiliul Local Municipiul Focşani, trebuie să retragă şi să repună într-o formă corectă bugetul. Am dat posibilitatea, prin delegarea atribuţiilor de principal ordonator de credite către doamna viceprimar Dimitriu, să aplice această soluţie, pe care dumnealor o consideră legală. (…) Singura soluţie este de a rediscuta bugetul pe care l-am repus pe ordinea de zi în aceeaşi variantă din 10 mai 2021, pentru a nu mai pierde alte 15 zile cu dezbaterea publică, aşa cum s-ar fi întâmplat dacă aş fi propus un nou proiect de buget. În acest moment, timpul nu ne mai este prieten, ne este duşman şi consider că au posibilitatea, prin amendamente temeinice şi legale, să modifice bugetul aşa cum îşi doresc dumnealor, cu condiţia ca bugetul să respecte legea şi să fie funcţional‘, a adăugat Misăilă.

El a precizat că prefectul judeţului ‘s-a ferit să spună negru pe alb că hotărârea 101 privind bugetul pe anul 2021 a municipiului Focşani este ilegală’, dar a cerut ca situaţia să fie discutată pentru găsirea măsurilor şi evitarea tensiunilor sociale.

‘Iată că deja s-au ajuns la aceste tensiuni sociale. Colegii de primărie nu şi-au încasat salariile aferente lunii mai. Şi nu suntem singurii în această situaţie. Nici Ateneul Popular din Focşani, nici Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei, o parte dintre colegii de la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice‘, a declarat primarul.

Pe de altă parte, viceprimarul Ana Maria Dimitriu susţine că angajaţii primăriei au fost scoşi în stradă de către primar, special pentru a-l huidui pe ministrul Afacerilor Interne care se află în vizită la Focşani.

‘Oamenii nu au ieşit din proprie iniţiativă în stradă. Sunt ieşiţi la ordinul primarului. Sunt directori de subordonate ale Consiliului Local care au vrut să facă plata salariilor, tocmai pentru că există aceşti bani de care toată lumea spune că nu ar fi, dar nu au fost lăsaţi de primar. La îndemnul primarului, consilierii PSD au făcut plângere Consiliului Local. Dumnealui a instigat ca acest sindicat al primăriei să dea în judecată hotărârea Consiliului Local. Tot primarul spune că nu dă voie să se facă plata salariilor, în condiţiile în care Finanţele au spus clar că există lichidităţi şi bani pentru plata salariilor. Aşadar, primarul, care conduce instituţia, blochează un întreg aparat administrativ care trebuie să muncească în beneficiul focşănenilor, pentru a-i ţine, mai nou, să huiduiască ministrul Afacerilor Interne. Ce legătură are primăria cu ministrul MAI? Nu este nimic întâmplător scoaterea lor în stradă tocmai în momentul în care ministrul ajungea la Focşani‘, a declarat, pentru AGERPRES, Ana Maria Dimitriu.

În ceea ce priveşte noile atribuţii primite de la primarul Cristi Misăilă, Ana Maria Dimitriu susţine că acesta trebuie ‘să îşi asume ce a făcut în patru ani de mandat’.

‘A venit momentul să arăt ce a făcut primarul în aceşti patru ani de mandat şi ce înseamnă să trebuiască să îşi asume ceea ce practic vrea să delege către alţii. Trebuie să îşi asume în continuare ceea ce a făcut. Noi nu ne jucăm de-a luatul şi datul atribuţiilor. Acest fapt arată clar o instabilitate a primarului şi impotenţa lui de a rezolva această situaţie‘, a spus Ana Maria Dimitriu, care a precizat că nu va uza de aceste atribuţii.

Angajaţii şi-au reluat activitatea după mai mult de două ore de protest.

Bugetul municipiului Focşani a fost invalidat, al finele lunii mai, de către softul Administraţiei Finanţelor Publice Vrancea, Ministerul Finanţelor susţinând că invalidarea ar fi fost cauzată de erori ale ordonatorului de credit la întocmirea şi introducerea acestuia în Sistemul informatic al Ministerului Finanţelor (Forexebug), în timp ce primarul Cristi Misăilă a declarat că invalidarea bugetului ar fi venit în urma unor amendamente ale majorităţii CL Focşani, care au determinat ca execuţia bugetară pe tot anul la unele capitole bugetare să fie mai mică decât sumele deja cheltuite până în luna mai. (Agerpres)

