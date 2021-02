(UPDATE) Mai mulți elevi şi o învăţătoare din Galaţi au ajuns la spital din cauza unei lămpi cu ultraviolete

UPDATE – Un număr de 14 elevi de clasa a IV-a, dintre care patru au fost trataţi în spital, şi învăţătoarea lor, s-au ales cu afecţiuni oculare de la aparatul cu raze ultraviolete (UV) din sala de curs, care pe timpul orelor ar fi trebuit să fie închis, informează Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Galaţi.

Potrivit sursei citate, evenimentul s-a produs marţi la Liceul ‘Emil Racoviţă’ din Galaţi, unde elevii şi învăţătoarea de la Şcoala Gimnazială nr. 13 fac cursuri pe perioada în care şcoala lor este în renovare.

‘În cazul de faţă, vorbim despre copiii de clasa a IV-a de la Şcoala 13 care învaţă temporar la ‘Emil Racoviţă’. Unitatea şcolară respectivă, pentru a preîntâmpina cazurile de COVID-19, la recomandarea medicului şcolii şi cu ajutorul părinţilor, a achiziţionat aparate cu raze ultraviolete pentru distrugerea micro-organismelor. Aceste aparate au fost amplasate în săli de clasă şi pe coridoare… Ţinând cont că părinţii au achiziţionat aceste aparate, unele dintre ele pot funcţiona în prezenţa elevilor, altele nu au voie să funcţioneze în prezenţa elevilor. În cazul acestei clase, s-a recomandat scoaterea aparatului din priză după terminarea cursurilor. Ieri, se pare că acest aparat nu a fost decuplat, din cauza faptului că erau şi neoanele aprinse nu s-a sesizat diferenţa, astfel încât copiii au stat cu această lampă aprinsă. Nu s-a simţit miros de ars, pentru că ferestrele au fost deschise. Copiii au fost în permanenţă supravegheaţi, chiar şi în pauză, cu excepţia orei 09,30 când doamna învăţătoare a ieşit la uşă şi a vorbit cu o colegă. Aseară, o parte din părinţi au anunţat învăţătoarea că elevii au afecţiuni oculare. Din discuţiile pe care le-am avut cu doamna învăţătoare şi cu doamna director adjunct de la Şcoala nr. 13, se pare că au simptomele unei insolaţii, adică ochişorii lipiţi, pleoapele umflate. Una din mămici s-a alarmat mai tare şi a sunat la 112, restul părinţilor au fost îndrumaţi de medicul de la urgenţe şi de un alt medic cum să se comporte. Cu afecţiuni mai grave este copilul a cărui mămică a sunat la 112 şi alţi trei copii. Şi doamna învăţătoare are probleme. În rest, mai sunt încă zece copii afectaţi, dar cu simptome mai puţin grave, pe care le descriu ca pe o senzaţie de nisip în ochi. La Liceul ‘Emil Racoviţă’ există procedura în care se spune cum să se lucreze cu aceste aparate. Lampa aceasta se foloseşte după ce au plecat copiii din clasă, timp de o jumătate de oră, nicidecum când sunt copii în clasă. Am solicitat note de informare de la doamna director de la ‘Emil Racoviţă’, de la doamna director de la Şcoala nr. 13, de la învăţătoare şi de la îngrijitoare, ca să nu se mai întâmple. Am recomandat sigilarea acelui aparat şi restricţii asupra lui până ne lămurim despre ce este vorba‘, a declarat inspectorul pentru management în cadrul IŞJ Galaţi, Laura Moza.

Trei dintre copii au fost trataţi la Unitatea de Urgenţe a Spitalului Judeţean Galaţi.

‘În cursul serii de ieri s-au prezentat trei copii cu iritaţii oculare post-expunere prelungită la aparatele de ionizare. Copiii acuzau iritaţii oculare, senzaţia de ‘nisip în ochi’, e ca atunci când te uiţi prelungit la o flamă de sudură, inflamarea pleoapelor superioare şi inferioare, practic, un disconfort. Pacienţilor le-a fost recomandat repaosul şi picături oculare, pentru curăţirea globului ocular şi calmarea iritaţiilor’, a precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Galaţi, Ionuţ Băneşanu.

Conducerea şcolii a decis ca elevii afectaţi şi învăţătoarea lor să rămână la domiciliu până când starea lor se va ameliora.

‘,Măsura administraţiei a fost să rămână copiii acasă, până îşi revin ocular. Când vom fi în siguranţă cu toţii, ne vom revedea‘, a spus Cristina Dima, învăţătoarea elevilor. (Agerpres)

