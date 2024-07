Cinci români au avansat în ultimul tur al calificărilor la Concord Iași Open. Rezultatele complete de duminică și programul zilei de luni

UPDATE ora 18:00 –

Duminică au debutat calificările la Concord Iași Open, turneu de categorie ATP Challenger 100. În prima zi a calificărilor s-au disputat 12 partide, în care au fost angrenați 15 jucători români, patru întâlniri fiind sută la sută românești.

Dintre cei 15 reprezentanți ai țării noastre, cinci au acces în turul decisiv al calificărilor, aceștia fiind Alexandru Mateo Berge Nourescu, Dan Alexandru Tomescu, Vlad Andrei Dancu, Sebastian Gima și Radu Mihai Papoe.

Aceștia vor juca luni, în turul 2, miza fiind accederea pe tabloul principal. Alejandro Mateo Berge Nourescu și Sebastian Gima se vor confrunta de la ora 10.30, pe terenul 5, câștigătorul urmând să se alături celorlalți 4 români de pe tabloul principal (Cezar Crețu, Nicholas David Ionel, Filip Jianu și Gabi Boitan).

Luni, 8 iulie, sunt programate nouă meciuri la Concord Iași Open, cu începere de la ora 10.30. Șase sunt din turul decisiv al calificărilor, iar celelalte trei, toate programate pe Terenul Central, nu înainte de 14.30, vor conta pentru turul I de simplu.

În ultimul meci al zilei de pe ”Central”, ieșeanul Cezar Crețu, locul 376 ATP, posesor al unui wild-card, îl va înfrunta pe favoritul 4, argentinianul Roman Andres Burruchaga, numărul 142 mondial.

Iată rezultatele complete înregistrate duminică, în primul tur al calificărilor:

Bogdan Bobrov (Rusia, Nr 3) – Matei Cristian Onofrei (România) 6-1, 6-2

Vlad Andrei Dancu (România, 9) – Ștefan Paloși (România) 6-7 (4), 6-1, 4-1 retragere

Alejo Lorenzo Lingua Lavallen (Argentina, 2) – Mihai Alexandru Coman (România) 6-0, 6-1

Radu Mihai Papoe (România, 12) – Tudor Ștefan Gheorghiță (România, WC) 6-0, 6-0

Dan Alexandru Tomescu (România, 8) – Eduard Silviu Schipor (România, WC) 6-2, 6-1

Alejandro Mateo Berge Nourescu (România, WC) – Stefan Popovic (Serbia, 4) 2-6, 7-6 (0), 6-4

Robert Strombachs (Letonia, 5) – Daniel Uță (România) 6-3, 6-2

Vladyslav Orlov (Ucraina, 11) – Filip Gabriel Bara (România) 6-1, 6-1

Sebastian Gima (România, 10) – Mihai Răzvan Marinescu (România) 6-2, 6-1

Michael Vrbensky (Cehia, 1) – Bogdan Pavel (România) 6-3, 6-3

Ilya Snitari (Moldova) – Hynek Barton (Cehia, 6) 6-2, 1-6, 6-3

Petr Nesterov (Bulgaria, 7) – Radu David Țurcanu (România, WC) 6-1, 6-1

Programul meciurilor de luni, 8 iulie:

CENTER COURT – start 10:30 AM

Qualifying Final – [1] Michael Vrbensky (Cehia) vs [9] Vlad Andrei Dancu (România)

Qualifying Final – [5] Robert Strombachs (Letonia) vs [12] Radu Mihai Papoe (România)

Not Before 2:30 PM

Maxime Janvier (Franța) vs Dalibor Svrcina (Cehia)

[7] Gustavo Heide (Brazilia) vs [Alt] Vitaliy Sachko (Ucraina)

[WC] Cezar Cretu (România) vs [4] Roman Andres Burruchaga (Argentina)

COURT 5 – start 10:30 AM

Qualifying Final – [WC] Alejandro Mateo Berge Nourescu (România) vs [10] Sebastian Gima (România)

Qualifying Final – [2] Alejo Lorenzo Lingua Lavallen (Argentina) vs [11] Vladyslav Orlov (Ucraina)

COURT 6 – start 10:30 AM

Qualifying Final – [3] Bogdan Bobrov vs [8] Dan Alexandru Tomescu (România)

Qualifying Final – Ilya Snitari (Moldova) vs [7] Petr Nesterov (Bulgaria)

Meciurile din primul tur la dublu:

[1] L. Martinez (Venezuela) / C. Rodriguez (Columbia) vs. S. Duncan (Marea Britanie) / H. Reese (USA)D. Popko (Kazahstan) / A. Qureshi (Pakistan) vs. A. Jecan (România) / S. Walkow (Polonia)[4] K. Drzewiecki (Polonia) / P. Matuszewski (Polonia) vs. J. Ficovich (Argentina) / G. Olivieri (Argentina)H. Dellien (Bolivia) / M. Dellien (Bolivia) vs. V. Orlov (Ucraina) / D. Stevenson (Marea Britanie)[WC] D. Uta (România) / J. Vesely (Cehia) vs. L. Britto (Brazilia) / R. Stepanov (Israel)R. Burruchaga (Argentina) / A. Lingua Lavallen (Argentina) vs. [3] J. Eysseric (Franța) / G. Goldhoff (USA)[WC] C. Cretu (România) / B. Pavel (România) vs. S. Freund (Suedia) / J. Ingildsen (Danemarca)A. Shelbayh (Iordania) / A. Vallejo (Paraguay) vs. [2] A. Chandrasekar (India) / A. Kadhe (India)

Astăzi, la Arenele Sportive din Ciric se desfășoară ultimele meciuri decisive din calificările turneului de tenis de la Iași, care începe mâine.

În acest an, premiile cumulează 120 de mii de euro.

Turneul masculin de tenis de la Iași este cel mai important după cel de la București, a declarat directorul de comunicare al evenimentului, Maria Tudor.

Maria Tudor: Avem meciurile de calificări, iar de luni începe tabloul principal. Este un tablou de 32 de jucători pentru tabloul principal, dar în tabloul de calificări sunt 24 de jucători. Unul dintre ei este chiar Matei Onofrei, care a câștigat turneul de precalificări.

Pentru competițiile masculine și feminine de tenis de la Iași, municipalitatea a dublat numărul de locuri, acestea ajungând la 2.000.

A fost înlocuită zgura de pe toate terenurile și au fost montate două instalații noi de nocturnă.

Viceprimarul Iașului, Daniel Juravle: Am avut și posibilitatea să le punem această bază la dispoziție și să facem investițiile necesare ca să putem să suportăm condițiile unui 250, respectiv peste 2000 de locuri în în tribune. S-a dublat numărul față de anul trecut. O să vedeți o nouă tribună, mult mai mare, în partea din stângă a terenului, cum am privi spre vestiare, înlocuită zgura, pe toate terenurile au fost retrasate total 100% în primul rând, avem o altă nocturnă, deci cele două instalații de nocturnă funcționează în parametri absolut impecabili și cred eu că, pe lângă asta, faptul că vor fi din ce în ce mai mulți spectatori aici, în Ciric, ne arată că există iubitori de tenis aici, în Iași și acest proiect trebuie dezvoltat pe termen lung.

Finalele turneului masculin se vor desfășura duminica viitoare, iar turneul feminin va avea loc în perioada 21 – 26 iulie. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)