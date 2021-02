(UPDATE/AUDIO) Vaslui: Copilul din Huşi cu arsuri grave nu poate fi transferat la Bucureşti

UPDATE, 12:00 – Cei doi copii cu arsuri care au ajuns ieri la Iaşi se află momentan internaţi la Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iaşi.

Fetiţa de 1 an şi 9 luni care a suferit arsuri grave pe o mare parte din suprafaţa corporală după ce s-a opărit cu ciorbă va rămâne internată, pentru moment. Medicii au explicat că transferul la Spitalul Grigore Alexandrescu din București ar putea duce la deteriorarea stării de sănătate a copilului pentru că bandajele aplicate nu trebuie schimbate timp de 72 de ore.

Spitalul din Iași poate trata copii cu arsuri de până la 25 la sută din suprafața corpului, iar fetița a suferit arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 40% din corp.

Aceasta, împreună cu fratele ei diagnosticat cu arsură de gradul 2, pe o suprafață de 6% din suprafața corpului, au fost aduși ieri la Iași de la Spitalul municipal “Dimitrie Castroian” din Huși, fiind opăriţi cu ciorbă.

Transferul va fi decis de medicul curant, după cum a precizat Lavinia Ionescu, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii din Iaşi.

UPDATE – Fetiţa de 1 an şi 9 luni care a suferit arsuri grave pe o mare parte din suprafaţa corporală după ce s-a opărit cu ciorbă nu poate fi transferată la Bucureşti din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a declarat coordonatorul SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu.

Potrivit acesteia, copilul a suferit arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 80% din corp. Din cauza gravităţii arsurilor şi a durerilor insuportabile, copilul a fost anesteziat, intubat şi ventilat mecanic. Fetiţa a fost transferată la Iaşi în cursul zilei de sâmbătă cu elicopterul SMURD de la Spitalul din Huşi, urmând să fie trimisă, ulterior, spre Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Din cauza condiţiilor meteo, transferul nu a mai fost posibil, deocamdată.

‘Elicopterul SMURD Iaşi a efectuat preluarea tratamentul şi transferul unei fetiţe în vîrstă de un an, cu arsură pe aproximativ 80% din suprafaţa corporală. Împreună cu fratele ei a suferit un accident casnic, arsura fiind provocată de lichid fierbinte, de ciorbă. A afectat aproape toată suprafaţa corporală, are arsuri de gradele II B şi III pe 80% din corp. S-a decis efectuarea unei anestezii generale pentru intubaţie oro-traheală şi ventilaţie mecanică. A fost nevoie de o sedare întrucât durerea era extrem de mare. A fost adusă cu elicopterul SMURD în Iaşi. Este stabilă hemodinamic. Este în terapie intensivă la Chirurgie Plastică de la Spitalul de Copii Sf. Maria. Am primit avizul pentru transferul acestui caz cu arsură severă la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’, care este Centru de arşi pentru pacienţi de vârstă pediatrică, însă condiţiile meteo dintre Iaşi şi Bucureşti nu au permis nici zborul avionului, nici al elicopterului. Vom relua transferul atunci când solicitarea va veni de la Pediatrie şi condiţiile de vreme vor permite transferul’, a explicat prof.univ.dr Diana Cimpoeşu.

Fratele fetei, un copil în vârstă de un an şi opt luni, a suferit arsuri pe 6% din corp. El urmează să fie adus cu ambulanţa la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi.

Doi copii, cu vârste de până în 2 ani, au fost transferaţi, sâmbătă, de la Spitalul Municipal Huşi la cel de Pediatrie ‘Sf. Maria’ din Iaşi, după ce a s-au opărit cu ciorbă fierbinte şi au suferit arsuri grave, unul dintre ei, o fetiţă, aflată în stare mai gravă, urmând să fie transportată la o unitate medicală din Capitală.

Conform coordonatorului UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, fetiţa a suferit arsuri cu lichid fierbinte pe mai bine de jumătate din suprafaţa corporală, acestea fiind la nivelul membrelor superioare şi inferioare, torace şi abdomen. Pentru transferul copilei la Spitalul de Pediatrie ‘Sf. Maria din Iaşi’, medicii din Huşi au solicitat elicopterul SMURD Iaşi.

Fetiţa, în vârstă de 1 an şi 9 luni, urmează să fie transferată cu un avion la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ din Bucureşti, unde va fi internată, a precizat sursa citată.

Cel de-al doilea copil, fratele fetiţei, care a suferit arsuri pe 6% din corp, va fi transferat de la Huşi cu o ambulanţă, au precizat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

După ce vor fi preluaţi de la echipajul SMURD, copiii vor fi duşi la terapie intensivă pentru a fi reechilibraţi în vederea efectuării unor intervenţii chirurgicale de urgenţă de către echipa de chirurgie plastică, au precizat, la rândul lor, reprezentanţii Spitalului de Pediatrie din Iaşi. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)