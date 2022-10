Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași deschide noul an universitar 2022 – 2023 luni, 3 octombrie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) deschide noul an universitar 2022 – 2023 luni, 3 octombrie, de la ora 10.00, după modelul ultimilor ani: întreaga comunitate academică vine în inima campusului, alături de studenți, în parcul dintre căminele T9 – T11.

În parcul respectiv, amenajat într-un proiect de regenerare urbană, va fi amplasată o scenă de pe care vor vorbi profesorii, studenții și invitații Politehnicii în debutul acestui nou an universitar. Au fost invitați să fie alături comunității TUIASI: rectorii universităților de stat din capitala Moldovei, primarul municipiului Iași, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, companiile și instituțiile partenere.

„În afară de bucuria revenirii în amfiteatre și laboratoare fără restricții, în afara celor minimale privind protejarea individuală, începerea acestui an universitar ne aduce bucuria confirmării depline a interesului crescut și meritat de care se bucură în ultimii ani învățământul tehnic. În acest sens, în urma admiterii din acest an, am solicitat și am primit din partea Ministerului Educației o majorare cu până la 30% a locurilor alocate, record al ultimilor ani. Ne bucurăm pentru că, prin această majorare a numărului de locuri, mai mulți boboci, și nu doar boboci, vor avea posibilitatea să utilizeze echipamentele de ultimă generație din laboratoarele fiecărei facultăți a universității noastre”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Ziua de deschidere a anului universitar va fi una încărcată cu evenimente pentru comunitatea academică a TUIASI. Pe aceeași scenă amplasată în parcul dintre căminele T9 – T11 va avea loc un moment artistic la finalul ceremoniei oficiale de deschidere a studiilor, iar de la ora 16.00, actorii Ateneului Național din Iași vor pune în scenă piesa de teatru „Comedie cu olteni”. Cu o oră mai devreme, de la 15.00, în același parc, luptătorii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Iași (SAS) vor face o demonstrație a tehnicilor de luptă, a echipamentelor aflate în dotarea SAS și a câinilor de serviciu cu care aceștia merg în intervenții.

Aceiași luptători SAS vor organiza și o sesiune de cursuri de autoapărare pe terenul de sport acoperit, de la ora 13.00, pentru studenții TUIASI, accesul la aceasta realizându-se în baza unui număr limitat de locuri.

„Mesajul meu de întâmpinare a tuturor celor care au venit sau au revenit în universitate se adresează nu doar studenților noștri, ci tuturor inginerilor și arhitecților în devenire. De asemenea, îmi doresc ca prin acest mesaj să transmit încredere tuturor studenților că prin ceea ce vor învăța în școala ieșeană de inginerie și arhitectură își vor putea contura o profesie de top și o viață așa cum și-o doresc”, a mai spus prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul universității.

Ziua deschiderii festive de luni, 3 octombrie 2022, se va încheia cu un concert de bun venit pentru studenții TUIASI, susținut de artiști locali pe scena amplasată în parcul dintre căminele T9 – T11. (Radio Iași/ Comunicat TUIASI/ FOTO tuiasi.ro)