UMF Iaşi, locul III pe podiumul universităţilor din România

În Clasamentul Universităţilor din România 2020, publicat luni, 23 noiembrie 2020, de Asociaţia Ad Astra a cercetătorilor români din ţară şi străinătate, Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iaşi a urcat spectaculos pe locul al III-lea, faţă de locul 6, ocupat anul trecut.

Pe primul loc se situează Universitatea ‘Babeş-Bolyai’din Cluj-Napoca, iar pe locul al II-lea, la egalitate de puncte, se află Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Politehnică din Bucureşti.

‘Observăm în anul 2020 o evoluţie foarte bună a Universităţii de Medicină şi Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iaşi, care ajunge pe poziţia a treia în ţară. Ne aşteptăm ca universităţile de medicină să performeze în anii care urmează tot mai bine în rankingurile internaţionale, mai ales în cele în care indicatorii relativi au o pondere importantă (ceea ce anulează diferenţele de mărime), deoarece domeniul biomedical se caracterizează prin una din cele mai mari rate de publicare şi de citare între domeniile ştiinţei.’, se arată în raport.

‘În ultimii ani, datorită eforturilor extraordinare ale cadrelor didactice şi studenţilor noştri, am reuşit să fim din ce în ce mai vizibili în rankingurile internaţionale şi să ne menţinem o bună reputaţie atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Faptul că ocupăm locul al III-lea în Metarankingul Universitar 2020, un progres semnificativ faţă de anul trecut, demonstrează profesionalism, seriozitate, asumare şi perseverenţă din partea tuturor celor care fac parte din marea familie a Universităţii de Medicină şi Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iaşi. ‘, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi.

Metarankingul Universitar, ajuns la a cincea ediţie, utilizează în acest an metodologia propusă de membrii High Level Experts Group, numiţi în 2016 de Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru a elabora Metarankingul Universitar-2016. Prezentul Raport continuă activitatea precedentă, a fost elaborat cu sprijinul Asociaţiei Ad Astra a Cercetătorilor Români şi este publicat cu suportul asociaţiei (fără a angaja însă asociaţia asupra conţinutului, al cărui copyright aparţine autorilor). Toate analizele prezentate în raport sunt reproductibile şi pornesc de la datele disponibile pe websiteurile rankingurilor internaţionale ale universităţilor la data de 1 noiembrie 2020.

Poziţia Universitatea Punctaj

1 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 22

2 Universitatea din Bucureşti 18

2 Universitatea Politehnica din Bucureşti 18

3 Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi 13

4 Universitatea de Vest din Timişoara 12

5 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 11

6 Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti 10

6 Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca 10

7 Universitatea Transilvania din Braşov 8

8 Academia de Studii Economice din Bucureşti 6

9 Universitatea Politehnica din Timişoara 4

9 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 4

9 Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi 4

10 Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 3

10 Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureş 3

10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 3

11 Universitatea din Craiova 2

11 Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara 2

12 Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 1

12 Universitatea din Oradea 1

12 Universitatea din Piteşti 1

12 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 1

12 Universitatea Ovidius din Constanţa 1

12 Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 1

12 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 1

12 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti 1

12 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 1

12 Universitatea Tehnică de Inginerie Civilă din Bucureşti 1

Potrivit raportului, în România există în prezent 97 de universităţi (din care 7 în lichidare): 54 de universităţi publice (incluzându-le pe cele militare) şi 43 de universităţi private (din care 9 autorizate provizoriu). Scopul Metarankingului Universitar este să identifice care dintre aceste universităţi au o minimă vizibilitate internaţională în rankingurile majore ale universităţilor (sunt prezente în cel puţin un ranking inclus în analiză) şi care este impactul lor relativ în aria academică internaţională (prin punctajul obţinut în metaranking).

Pentru analiză şi includere în Metarankingul Universitar – 2020 s-au urmărit următoarele rankinguri internaţionale: Academic Ranking of World Universities/ARWU, Center for World University Rankings/CWUR, Leiden Ranking/CWTS, Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities/NTU, QS-Top Universities Ranking/QS, Scimago Institutions Ranking/Scimago, Times Higher Education-World University Rankings/THE, University Ranking by Academic Performance/URAP, World’s Best Universities Rankings/US-News.

Începând cu acest an, au fost introduse în analiză încă două rankinguri care au fost incluse mai recent de către IREG Observatory în rankingurile internaţionale de referinţă: Round University Ranking/RUR şi The Three University Missions/MosIUR.