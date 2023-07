UMF IAȘI: 3,72 candidați pe loc, la Medicină Generală, la concursul de admitere din 23 iulie

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se constată, în acest an, un interes sporit pentru admiterea la specializările Medicină Generală și Medicină Dentară.

În același timp, față de anul precedent, se observă un declin accentuat pentru domeniile Farmacie și Asistent Profilaxie Stomatologică.

Cea mai mare concurență este la Medicină – 3,72 de candidați pe un loc, în comparație cu 3,59, în urmă cu un an.

La Medicină Dentară, concurența crește de la 3,34 la 3,37.

Situația se menține constantă la specializarea Nutriție și Dietetică.

Redactorul Radio Iași, Constantin Mihai, are toate datele: ”La Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași se intră în linie dreaptă pentru admiterea din acest an. Față de anii anteriori, acum, în 2023, sunt două specializări considerate neinteresante de concurenți. Ca de obicei, în ultimii 4 ani nu s-au completat locurile la specializarea Farmacie. Declinul continuă, doar 0,52 candidați pe un loc. A doua specializare neinteresantă, asistent profilaxie stomatologică, aici situația este mai dramatică 0,25 candidați pe un loc. În vârful clasamentului, ca și concurență, se menține specializarea Medicină Generală, concurență 3,72 față de 3,59 acum un an. Pe locul secund, specializarea Medicină Dentară concurență 3,37, în 2022 erau 3,34. Pe locul trei, Nutriție Dietetică concurență 2,64, constant. În schimb, scade puternic interesul pentru Asistent Medicină Generală. Concurență acum un an era de 3,93 acum a scăzut la 2,10. La celalte specializări, Tehnică Dentară 1,86, Cosmetică Medicală 1,56 și balneo-kinetoterapie 1,32 candidați pe un loc. Duminică, 23 iulie, se susține proba testului grilă. În total, în acest an, la UMF Iași sunt 820 de locuri la fără taxă și 546 la cu taxă, la care se adaugă 53 de locuri pentru absolvenții din mediul rural, 10 locuri pentru absolvenții din licee cu sistem de protecție socială și 14 locuri pentru candidații rromi.”