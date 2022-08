UAIC Iași: Campanie de strângere de fonduri pentru realizarea Muzeului Satului Moldav

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început demersurile pentru declanșarea unei campanii de strângere de fonduri pentru realizarea Muzeului Satului Moldav pe bază de subscripție publică.

Într-o intervenție pentru postul nostru de radio, rectorul instituției academice, profesorul Tudorel Toader, a precizat că are deja semnale pozitive în privința eficienței unei astfel de inițiative.

El a afirmat că ideea campaniei vine în completarea fondurilor deja pregătite pentru un asemenea obiectiv cultural.

Tudorel Toader: Avem fonduri din proiecte deja aprobate, vom avea fonduri din alocația de la Primărie, de la Consiliul Județean. Am făcut demersuri la Ministerul Culturii, urmărim liniile de finanțare națională, europeană, le cunoaștem. Am propus în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație înființarea unei fundații. Numai prin intermediul unei fundații poți declanșa subscripția publică. Am solicitat la Ministerul Justiției rezervarea denumirii Fundației Muzeului Satului Moldav. Așteptăm avizul, nu mă îndoiesc că va veni. Pregătim statutul fundației, stabilim fondatorii, semnăm, declanșăm campania de strângere de fonduri.

Muzeul îşi propune conservarea identităţii etno-culturale din Moldova istorică, de pe ambele maluri ale Prutului, prin valorificarea de colecţii etnografice, promovarea patrimoniului şi crearea de programe culturale autentice.

Obiectivul ar urma să funcţioneze în interiorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” a Universității, pe o suprafață de 32 de hectare. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)