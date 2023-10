Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a semnat contractul cu CTP în vederea compensării abonamentelor pentru studenți

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță că a semnat contractul cu Compania de Transport Public în vederea asigurării reducerii la abonamentele pentru studenți.

Instituția academică va acoperi din fonduri proprii sumele necesare pentru prima lună, până la clarificarea situației. Astfel, începând de astăzi, toate cele 15 facultăți din cadrul UAIC vor elibera adeverințele necesare obținerii abonamentelor.

Conform prevederilor noii legi a educației, 90% din valoarea unui abonament este suportată de universitate, urmând ca studentul să achite restul de 10 procente.

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tudorel Toader:

”Tudorel Toader: Ieri am avut o întâlnire cu președinții asociațiilor studențești, le-am spus că universitatea a făcut un calcul pe trimestru, raportat la numărul de studenți care solicită astfel de decontare,. Ar fi numai studenții de la zi până la 30 de ani, universitatea ar trebui să plătească 5 milioane de lei. Am făcut un calcul și am împărțit pe luni, am încheiat un contract cu Compania de Transport, noi asigurăm decontarea și când Ministerul ni-i va returna, se numește că nici n-am rămas cu un minus în patrimoniul, dar am rezolvat și o problemă.

Reporter: Luna octombrie este rezolvată. Cum se va proceda în noiembrie sau în decembrie? Tudorel Toader: În aceeași manieră, dar, repet, eu am convingerea că până atunci se va rezolva la nivel de Guvern. ”

Amintim că, până în prezent, la Iași, doar Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” a rezolvat, în totalitate, problema mobilității studenților, identificând și sursele financiare necesare.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a semnat marți, 3 octombrie 2023, contractul cu Compania de Transport Public Iași, în vederea asigurării reducerii de 90% la transportul public pentru studenții UAIC. Luni, 2 octombrie, a avut loc o întâlnire între prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC și reprezentanții studenților, în cadrul căreia s-au căutat soluții pentru ca studenții Universității să beneficieze în continuare de reducerea de 90% la transportul public. Începând de marți, 3 octombrie, toate cele 15 facultăți ale UAIC eliberează adeverințele necesare obținerii abonamentelor de transport public.

Având în vedere prevederile privind transportul în comun pentru studenți din Legea nr. 199/2023 a Învățământului Superior și faptul că încă nu sunt asigurate sumele necesare pentru decontarea transportului către Compania de Transport Public Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va acoperi din fonduri proprii sumele necesare pentru prima lună, până la clarificarea situației.

Comunciat de presă UAIC