UAIC a efectuat o vizită oficială la Consiliul Judeţean Vrancea în vederea înfiinţării unei extensiuni la Focşani

Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi (UAIC) a efectuat vineri, 15 ianuarie, o vizită oficială la Consiliul Judeţean Vrancea, în vederea înfiinţării unei extensiuni universitare la Focşani.

Delegaţia UAIC a fost formată din prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rector, conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ – Prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calităţii şi Extensiunile UAIC, conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN – Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – Decan al Facultăţii de Drept, prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu ŞOITU – Decan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, prof. univ. dr. Adrian GROZAVU – Decan al Facultăţii de Geografie şi Geologie, prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion BÎRLIBA – Decan al Facultăţii de Istorie, prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc GAFTON – Decan al Facultăţii de Litere, conf. Univ. dr. Ştefan BONCU – Decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Din partea Consiliului Judenţean Vrancea, au participat la întâlnire Cătălin TOMA – preşedinte, Ionel CEL-MARE – vicepreşedinte şi Raluca Tatiana DAN – secretar general al judeţului.

‘Ne bucurăm că întâlnirea de astăzi are loc într-o zi atât de importantă, Ziua Culturii Naţionale. Suntem aici pentru a pune bazele învăţământului universitar modern în Vrancea şi vă mulţumim că aţi fost de acord să colaborăm în acest demers.‘ – prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC

În cadrul întâlnirii s-a decis, de comun acord, înfiinţarea unei extensiuni universitare a UAIC la Focşani, pe modelul celor deja existente la Bălţi şi Chişinău sau celei în curs de înfiinţare la Botoşani.

Pentru extensiunea din Focşani, UAIC propune funcţionarea a 10 programe de studii, dintre care patru la studii de licenţă (Istorie – forma de învăţământ ID, Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, italiană, latină, rusă, spaniolă) – forma de învăţământ IF, Planificare teritorială – forma de învăţământ ID şi Asistenţă Socială – forma de învăţământ ID) şi şase la studii de master (Management şi expertiză vitivinicolă – master interdisciplinar, cu specialişti din Iaşi şi experţi din Franţa (Bordeaux), Drept şi ordine publică – forma de învăţământ IF, Politici şi management în educaţie – forma de învăţământ IF, Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie – forma de învăţământ IF, Politici publice şi management instituţional – forma de învăţământ IF şi Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie – forma de învăţământ IFR). Fiecare program de studiu va demara cu câte o grupă de studenţi, orarul fiind unul de tip modular.

Întâlnirea s-a încheiat cu vizitarea imobilului în care va funcţiona extensiunea UAIC din Focşani, anume sediul fostei Prefecturi Putna, clădire de patrimoniu recent reabilitată.

(Comunicat UAIC Iași)