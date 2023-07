Turneul Internațional de Volei pe Nisip “BRIZO Junior” începe astăzi, la Iași

Astazi, începe Turneul International de Volei pe Nisip “BRIZO Junior”.

Competiția este organizată de catre Asociatia Club Sportiva Rudali din Iasi in parteneriat cu Federatia Romana de Volei (FRV) si se desfasoara in perioada 6-9 iulie.

În premieră națională, Turneul International de Volei pe Nisip “BRIZO Junior” este primul turneu de tip Național TOUR pentru juniori cu participare internațională, care se va desfășura în țara noastră. Competiția va avea loc în aceeași locație ca și până acum, respectiv la Baza Sportivă Brizo, iar intrarea la toate meciurile va fi liberă, așa cum a fost și la editiile anterioare.

TVR Iasi va fi prezent in cadrul competitiei in calitate de partener media al evenimentului.

In cursa s-au inscris 19 de echipe la feminin dintre care 4 echipe naționale precum și 11 echipe masculine dintre care 3 echipe naționale. S-au inscris sportivi cu varsta cuprinsa intre 14 si 19 ani.

Competiția reprezintă criteriu de calificare pentru Finala Campionatului Național de Volei pe Nisip– juniori într-o locație ce urmează să fie stabilită ulterior. În data de 06.07.2023 au loc calificările pentru tabloul feminin. Din data de 07.07.2023 debuteză jocurile pe tablourile principale la feminin și masculin, în sistem de dublă eliminare cu 12 echipe. Vor fi prezente echipe reprezentând 14 cluburi din 10 orașe și din străinătate.

La inițiativa Federației Române de Volei (FRV), în luna august Baza sportivă Brizo va găzdui cantonamentul lotului Național de juniori la volei pe nisip care va desfașura la Brizo antrenamentele de pregătire pentru sezonul 2023.

„Ne-am propus să punem Iașul pe harta marilor orașe care știu să oprească timpul în loc pentru a-l dedica sportului și nu doar. Ca antreprenor, cred că putem duce Iașul pe podiumul României în ceea ce privește evenimentele de anvergură, iar faptul că am reușit să avem în premieră un turneu de tip Național TOUR pentru juniori cu participare internațională este o validare a muncii și a perseverenței noastre”, ne-a declarat Florin Dobrea, Președinte al Asociației Club Sportiv Rudali.

Turneul pentru juniori precede Campionatul Național de Volei pe Nisip Brizo 2023, seniori, care se va desfasura in Iasi la Baza Sportiva Brizo in perioada 17-20 august 2023. Înscrierile pentru Campionatul Național de Volei pe Nisip 2023 vor începe în data de 24.07.2023 și se vor încheia în data de 13.08.2023. Sistemul competițional este sub forma unui tablou de 12 echipe/gen cu dublă eliminare. În cadrul Campionatului cele mai bune echipe de la NIVEL NAȚIONAL vor lupta pentru medalia de campioni ai României.

Partenerul principal și sponsorul evenimentelor este compania RODOTEX, care a fost alături de toate competițiile sportive ce au avut loc la BRIZO încă de la deschiderea Bazei sportive în anul

2021.

Baza sportivă Brizo însumează o suprafață totală de peste 10.000 mp și este amenajată la cele mai înalte standarde, fiind cea mai modernă bază sportivă, care oferă un mix de activități sportiv

– recreative, terenuri de volei pe nisip și sporturi de apă, într-unul din cele mai frumoase locuri din România. Baza sportivă BRIZO dispune de o arenă de beach volleyball dotată cu tribune, 2 terenuri de beach volleyball, 1 port cu rampă de lansare a bărcilor, centru de închiriere și magazin de articole și echipamente sportive, plajă cu nisip, zone de relaxare și multe alte facilități.

În luna aprilie a acestui an locația a câștigat locul III la categoria Parcuri de distracție și Aventură în cadrul competiției Destinația Anului 2023.

