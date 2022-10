TUIASI a inaugurat Laboratorul de Acționări Electrice de la Facultatea de Inginerie Electrică

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a inaugurat un nou laborator modernizat în colaborare cu compania BorgWarner, prin Fondul BorgWarner pentru Educație, în urma unei competiții organizate de Fundația Comunitară Iași. 100.000 de lei au fost investiți în dotarea cu echipamente, aparatură și mobilier a Laboratorului de Acționări Electrice de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Banii au fost investiți în achiziția unor echipamente specifice laboratorului: tablouri electrice, aparate și motoare electrice, kituri moderne, interfețe cu calculatorul, dedicate pregătirii studenților din anii terminali pentru controlul numeric al acționărilor electrice. De asemenea, s-au achiziționat module electronice de putere pentru realizarea de convertoare statice dedicate alimentării motoarelor, cât și monitoare de ultimă generație, o tablă pentru predarea inteligentă, videoproiector, mobilier și alte materiale pentru amenajarea spațiului.

„Laboratorul are o tradiție de mai bine de 50 de ani, bazele lui au fost puse în 1953 când a fost formată prima școală de acționări electrice din România la Iași. El a suferit două mutări, este un laborator greu, cu motoare, a trebuit să demontăm multe standuri, iar sponsorizarea a picat exact într-un moment oportun: cu ajutorul ei am dezmembrat o parte din lucrări, le-am modernizat, am reușit să-l refacem și să obținem un laborator modern în care studenții noștri să se formeze în epoca modernă”, a declarat prof. univ. dr. ing. Mihai Albu, directorul Departamentului de Acționări, Utilizări și Automatizări Industriale de la IEEIA.

Acesta a precizat că studenții vor avea aplicații practice pentru mai multe discipline, iar față de dotările vechi ale laboratorului au fost instalate echipamente moderne controlate numeric prin intermediul calculatorului.

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactică la TUIASI, a explicat că inaugurarea laboratorului are loc la sediul uneia dintre cele mai vechi facultăți din universitate, fiind un spațiu academic care îmbină tradiția cu modernitatea.

„Astăzi putem să spunem că suntem în fața unei măsuri a îmbinării tradiției cu modernitatea prin acest laborator, prin intermediul companiilor care vin în ajutorul școlii cu dotări de ultimă generație. E normal să se întâmple lucrul acesta pentru că într-o politehnică, o universitate care, prin natura sa, este legată strâns de tehnologie, schimbarea permanentă a infrastructurii este o necesitate, deoarece tehnologia nu are răbdare și trebuie să venim în întâmpinarea studenților cu echipamente de ultimă oră, care să fie natural folosite de nativii digitali care pătrund în mediul academic”, a declarat prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin.

La evenimentul de inaugurare a fost prezentă și o delegație importantă de la compania BorgWarner, condusă de Dan Țețu, director general BorgWarner Iași, și Todd Anderson, vicepreședinte și manager general al BorgWarner Europa. În sală au fost prezenți reprezentanți ai conducerii universității, dar și cadre didactice și studenți ai Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

„Investițiile în educația tehnică și modernizarea tehnologiei disponibile în universități sunt esențiale pentru progresul industriei, în ansamblu. Mă bucur că beneficiarii apreciază efortul pe care îl face fabrica BorgWarner Iași pentru a îmbunătăți și a crea valoare adăugată pentru experiențele lor educaționale. Suntem convinși că un laborator modern și tehnici de predare excepționale creează cele mai bune circumstanțe pentru studenți, astfel încât ei să își atingă pe deplin potențialul ca ingineri electroniști. Prețuim parteneriatul cu IEEIA și cu Universitatea Tehnică din Iași și suntem onorați să contribuim la o carieră de succes a studenților”, a declarat Dan Țețu, director general BorgWarner Iași. (Comunicat TUIASI)