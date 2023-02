(UPDATE) CFR: Traficul feroviar între staţiile Larion – Silhoasa a fost reluat

UPDATE – Traficul feroviar s-a redeschis între staţiile Larion – Silhoasa, cele două trenuri, IR 1833, respectiv IR 1834, fiind reînscrise în circulaţie, informează Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis luni, traficul feroviar în partea de nord a ţării, în special în zona montană a judeţului Suceava, se desfăşura cu dificultate din cauza ninsorilor abundente şi a vântului puternic, iar două trenuri staţionaseră temporar pentru îndepărtarea unui copac căzut pe calea ferată.

‘(…) traficul feroviar în partea de nord a ţării se desfăşoară cu dificultate din cauza vremii nefavorabile – ninsori abundente şi vânt puternic – cu precădere în zona montană aferentă judeţului Suceava, unde mai mulţi copaci prăbuşiţi pe firul de contact au impus intervenţia cu drezinele pantograf pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact. S-a intervenit cu drezine pantograf pe intervalul CF Floreni – Coşna – Grădiniţa, Lunca Ilvei – Ilva Mică – Ilva Mare, Dărmăneşti – Cacica şi Pojorâta – Mestecăniş. Pe tronsonul Floreni – Coşna – Grădiniţa şi Lunca Ilvei – Ilva Mică – Ilva Mare s-a repus sub tensiune. Se acţionează în continuare între Larion şi Silhoasa pentru îndepărtare copac şi repunere sub tensiune’, se menţiona în comunicat.

