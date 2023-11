Toţi cei 29 de pacienţi de la spitalul din Murgeni internaţi cu toxiinfecţie alimentară au o evoluţie favorabilă

Toţi cei 29 de pacienţi de la spitalul din Murgeni (judeţul Vaslui) internaţi cu diagnostic de toxiinfecţie alimentară au o evoluţie favorabilă, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

El a prezentat, la Palatul Victoria, o informare în ceea ce priveşte situaţia înregistrată în localitatea Murgeni, judeţul Vaslui, unde există un spital de psihiatrie, unde marea majoritate a pacienţilor sunt cronici, un spital cu peste 140 de paturi ocupate în totalitate şi care a reprezentat marţi o problemă de sănătate publică.

‘ În urma consumului de alimente din ziua de 21 noiembrie, începând cu noaptea de 22 au început să apară la câţiva pacienţi, secvenţial, simptome de toxiinfecţie alimentară, cu scaune diareice, greţuri şi vărsături. În cazul a trei pacienţi situaţia s-a complicat, a evoluat rapid nefavorabil, au avut tulburări hemodinamice majore şi au decedat. Primele simptome au apărut în cursul nopţii la unul dintre pacienţi, iar cele trei decese s-au înregistrat în intervalul 5.00-18.00, 18.30. (…) Noi am aflat la Ministerul Sănătăţii ieri, la ora 18.30, despre acest incident, am organizat rapid examinarea şi trierea pacienţilor care aveau simptomatologie, numărul lor a fost în creştere. În total, 29 de pacienţi au fost transferaţi la trei spitale unde puteau să primească şi asistenţă medicală de terapie intensivă. Cele trei spitale sunt două din judeţul Vaslui, respectiv spitalul din Vaslui şi spitalul din Bârlad, şi la Iaşi, care este un centru regional, cel puţin în domeniul patologiei infecţioase. Toţi pacienţii care sunt internaţi au evoluţie favorabilă, inclusiv cel care se află la terapie intensivă la spitalul din Bârlad. Nu s-a înrăutăţit starea generală, are reflex de deglutiţie, respiră spontan, este sub supraveghere în continuare la Secţia de Terapie Intensivă’, a declarat Rafila.

El a precizat că s-au prelevat probe de alimente de la spital şi probe biologice de la pacienţii care prezentau simptomatologie, care au fost trimise la Institutul de Medicină Legală din Iaşi.

‘În paralel, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a desfăşurat o activitate de control atât la spital, cât şi la mănăstirea de unde proveneau alimentele posibil incriminate. Peştele din care s-a gătit mâncarea înţeleg că avea acte de provenienţă. S-au găsit şi alte cantităţi nefolosite, care nu aveau astfel de acte de provenienţă, însă ele nu au fost folosite pentru pregătirea acestei mese. Nu pot să vă dau detalii, încă, legat de eventualele prezenţe a unor substanţe toxice în aliment, pentru că ele se găsesc în momentul de faţă pentru examinare la Institutul de Sănătate Publică Animală şi la noi, la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Regional Iaşi, pentru diagnostic microbiologic, adică să vedem dacă a existat anumite microorganisme care ar fi putut să contamineze probele respective de aliment’, a declarat Rafila.

Ministrul Sănătăţii a subliniat că este important, în continuare, să se stabilească sursa acestei toxiinfecţii sau intoxicaţii.

‘Este important să vedem care este sursa acestei toxiinfecţii sau intoxicaţii, după caz, nu ştim încă, şi bineînţeles, Poliţia, care desfăşoară la rândul ei o anchetă, de data aceasta penală, va prezenta, în momentul în care vor avea mai multe informaţii, concluzii legate de desfăşurarea acestei situaţii şi sperăm să există o explicaţie foarte clară pentru public, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo în mod evident s-a bazat şi pe o neglijenţă sau nerespectarea unor protocoale legate de modul de administrare a hranei într-o unitate spitalicească’, a declarat Rafila.

El a precizat, întrebat în acest sens, că managementul spitalului răspunde totdeauna pentru modul de administrare a hranei, indiferent de în subordinea cui este unitatea sanitară respectivă.

‘Aici discutăm despre o unitate sanitară aflată în subordinea Primăriei din localitatea Murgeni. Întrebarea dumneavoastră este, cum să spun, firească, dar răspunsul e următor: trebuie să învăţăm să respectăm regulile şi să respectăm legea, pentru că aici e vorba de nerespectarea unor proceduri şi de oferirea de hrană care nu provenea dintr-o sursă care să fie autorizată pentru pregătirea şi distribuţia hranei’, a afirmat Rafila.

Ministrul a oferit şi o opinie în calitate de medic microbiolog.

‘Opinia mea este că nu a fost vorba despre o infecţie bacteriană, pentru că o infecţie bacteriană are nevoie de un anumit timp să evolueze. Aici a fost vorba mai degrabă despre o intoxicaţie. Sigur, nu am niciun element deocamdată de sprijin, pentru că tulburările digestive au fost urmate la scurt timp de tulburări circulatorii majore care au dus la decesul celor trei persoane, ori lucrul ăsta se întâmplă atunci când ingerezi o substanţă toxică, fie că este o toxină provenită de la bacterii, poate să fie o toxină bacteriană sau o substanţă chimică’, a declarat Rafila. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)