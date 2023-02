Teatrul Municipal „Bacovia”: BACĂU FEST MONODRAME  (5 – 10 mai 2023)

Teatrul Municipal „Bacovia” anunță deschiderea sesiunii de înscriere pentru ediția a XXIX-a (2023) a evenimentului BACĂU FEST MONODRAME ce se va desfășura în perioada 5 – 10 mai 2023.

BACĂU FEST MONODRAME este un eveniment cultural organizat de Teatrul Municipal „Bacovia”, care promovează artele spectacolului, încurajând astfel consumul cultural și oferind totodată un spațiu de întâlnire între artiști și public.

BFM 2023 își păstrează structura consacrată care cuprinde două secțiuni competiționale și o secțiune dedicată recitalurilor extraordinare.

Singurul festival de teatru din țară centrat pe recitalul actoricesc va cuprinde, și în această ediție, pe lângă concursul rezervat unui singur actor, oferta unor recitaluri extraordinare, de referință pentru scenele românești.

Prestaţiile din concurs vor fi evaluate de un juriu alcătuit din profesionişti ai artelor spectacolului, care va decide câștigătorul TROFEULUI BACĂU FEST MONODRAME, premiu în valoare de 3.000 de euro.

Juriul va urmări capacitatea concurenților de a utiliza și combina diferite mijloace si forme de expresie artistică (text, mișcare, teatru-dans, animație, multimedia, etc.).

Regulament de participare:

• durata producțiilor înscrise trebuie să fie de minimum 40 minute si de maximum 80 minute;

• aplicațiile trebuie să conțină: un link (YouTube unlisted, Vimeo, sau link către un cloud) cu înregistrarea online integrală a producției propuse, 5 fotografii digitale cu imagini din spectacol și CV-ul artistului concurent;

• data limită de trimitere a propunerilor este 31 martie 2023;

• organizatorii asigură cazarea, precum și decontarea contravalorii transportului pe teritoriul României, conform legislaţiei în vigoare, pentru o echipă de maximum 6 persoane (Nu se plătesc închirieri transport.);

• organizatorii nu își asumă posibilele probleme legate de obținerea drepturilor de autor ale spectacolelor selectate;

• materialele necesare înscrierii se trimit exclusiv online, la adresa artistictmb@gmail.com

După procesul de selecție, vom solicita suplimentar și alte documente necesare participării la festival.

Rezultatul selecţiei va fi anunţat ulterior pe canalele de comunicare ale instituției.

Bacău Fest Monodrame este marcă înregistrată a Teatrului Municipal „Bacovia”.

CONCURSUL DE DRAMATURGIE – MONODRAMĂ – EDIŢIA A X-A

Teatrul Municipal „Bacovia” anunţă începutul sesiunii de înscrieri la cea de-a X-a ediţie a Concursului de Dramaturgie – Monodramă „Valentin Nicolau”, secţiune competiţională în cadrul BACĂU FEST MONODRAME 2023.

Concursul de Dramaturgie – Monodramă este deschis tuturor dramaturgilor, textul putând fi piesă de teatru originală, scenariu pentru teatru dans, dramatizare, etc., care să presupună, însă, prezenţa în spaţiul de joc a unui singur actor / actrițe și să fie scris în limba română.

Regulament de participare:

• nu sunt admise texte care au fost deja reprezentate ori premiate la alte concursuri de dramaturgie sau publicate;

• data limită de trimitere a înscrierilor este: 31 martie 2023;

• pentru a fi înscrise în concurs, lucrările pot fi trimise în două variante:

online, pe adresa artistictmb@gmail.com – în mail trebuie precizate datele de contact ale participanților (nume, număr de telefon, adresă de mail) pentru identificarea acestora după procesul de jurizare.

SAU

fizic, la adresa: Concursul de Dramaturgie – Monodramă, Teatrul Municipal „Bacovia“, Str. Iernii, nr. 7, BACĂU, Cod poştal 600050, judeţul Bacău. Lucrările trimise prin poștă sau curier trebuie să fie în trei exemplare, nu vor fi semnate, iar pe plic nu se va menţiona numele şi adresa expeditorului. În plicul ce conţine lucrarea va fi introdus un alt plic închis care va include numele, adresa autorului şi un motto care se va regăsi pe prima pagină a lucrării şi va servi drept element de recunoaştere. Acest plic se va deschide după desemnarea câştigătorului.

Textele propuse vor fi citite şi apreciate de către un juriu alcătuit din personalităţi ale lumii teatrale româneşti. Juriul nu are obligaţia motivării scrise a deciziilor.

Premiul pentru Concursul de Dramaturgie – Monodramă „Valentin Nicolau” este în valoare de 1.500 de euro.

Așteptăm cu entuziasm înscrierile voastre!

OPEN CALL – BACĂU FEST MONODRAMA, ROMANIA, 2023

Bacovia Theatre, from Bacău, Romania is organizing a new and exciting edition of our festival, BACĂU FEST MONODRAMA, this spring, from the 5th to 10th of May 2023.

The actor’s performances in the competition section will be judged by a panel of renowned and highly esteemed artists.

This panel will award the highest distinction of the festival, BACĂU FEST MONODRAMA TROPHY (awarded with 3.000 euro).

Along with the traditional monodrama competition that gives actors the chance to show their talent and capacity to mix and melt together a variety of means and forms of artistic expression (text, dance-theatre, puppetry, multimedia, documentary, musical, poetry, etc.), the festival also brings on stage a variety of spectacular and iconic (non-competition) shows of both Romanian and International performers.

PARTICIPATION RULES:

• The competition is addressed to all actors / actresses.

• The acting performances submitted can be played in any language the actor / actress desires. If the performance is selected in the competition, the actor / actress will provide English subtitles for the audience.

• The performances mustn’t be shorter than 40 minutes or longer than 80 minutes.

• The submission deadline is the 31st of March 2023.

What you need to include in your submission:

• a link to your online recorded performance (YouTube unlisted, Vimeo or a link to a cloud);

• 5 photographs with images from the performance;

• your resume;

• the application will be sent to our email address artistictmb@gmail.com

Further documents will be required once you are confirmed in the competition.

The results of the preliminary selection will be announced on all our means of communication.

The festival organizers will guarantee accommodation, plus reasonable travel expense within Romanian territory, according to the Romanian legislation – 7.5 liters of fuel per 100 km, for a team that cannot consist of more than 6 persons. The festival does not cover rental expenses.

For further details and information regarding the festival and the submissions, please contact ”Bacovia” Theatre at the following email address: artistictmb@gmail.com. (Comunicat de presă Teatrul Municipal „Bacovia”)