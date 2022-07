Teatrul Luceafărul din Iași va juca în prestigiosul Edinburgh Fringe Festival

Edinburgh Fringe Festival s-a născut în 1947, prima ediție a ceea ce avea să devină unul dintre cele mai remarcabile evenimente de gen din Europa înscriind atunci în program doar opt companii.

Evenimentul a crescut spectaculos, reunind forțe creatoare de toate genurile în autenticul oraș cultural care e Edinburgh.

Pe parcursul întregului an, în urbea scoțiană sunt 11 festivaluri în total, iar din iunie până la finele lui august, au loc șase dintre ele: Festivalul Interna-țional de Film, Jazz and Blues Festival, Art Festival, The Royal Military Tattoo, Festival Fringe, International Book Festival.

Ediția a 75-a a Festival Fringe e surprinzătoare prin diversitatea propunerilor scenice (teatru, dans, circ, teatru fizic, comedie, musicaluri, opera, cabaret, varietăți, expoziții etc) și prin numărul mare de participanți.

După doi ani de pauză pandemică, între 5 și 29 august, 3171 de spectacole din 58 de țări vor fi susținute în toate locurile posibile din oraș (peste 300), cu tematici actuale (migrație, refugiați, lockdown, izolare, relația dintre părinți și copii, rasă și identitate, siguranța femeilor, sănătate mintală, dizabilitate, schimbări climatice etc.), în forme de expresie diverse.

Shona McCarthy, director executiv al Edinburgh Festival Fringe Society, a declarat oficial că “a 75-a aniversare a Festivalului reflectă forța regenerativă a acestui eveniment iconic care a traversat multe furtuni de la fondarea sa.

Programul reprezintă o glorioasă reîntoarcere la spectacolele live în spații publice din Edinburgh, în una dintre cele mai mari celebrări anuale ale culturii și creativității din lume.″

Una dintre companiile inserate în acest bogat program este Teatrul Luceafărul din Iași, singurul din România la prezenta ediție și unul dintre foarte puținele de-a lungul timpului. Stația clovnilor, spectacolul nonverbal realizat de Ana Crăciun Lambru, se va juca pe 6 (două reprezentații), 8, 10 și 11 august în Festival Fringe, la The Large Hall, St Columba’s by the Castle, în imediata vecinătate a punctului central al Festivalului, Castelul Medieval. Prezența în Scoția a artiștilor ieșeni este sprijinită de Consulatul General al României din Edinburgh și de Nite Events.

Stația clovnilor se adresează prin tematică și stilistică tuturor categoriilor de vârste, purtând publicul prin registre emoționale care merg de la comic, la liric și melancolic. Din echipa de realizatori fac parte Alexandra Budianu (concept costume și păpuși), Elena Iorga (concept decor), Diana Roman (muzica) și actorii George Cocoș, Cătălin Cucu, Claudiu Gălățeanu, Dragoș Maftei, Liliana Mavriș Vârlan, Carmen Mihalache, Raluca Pintilie, Elena Zmuncilă.

″Un nou first al echipei noastre artistice, prezența la Edinburgh Fringe Festival este o reușită care reatestă deschiderea internațională a instituției. Să fii parte a unui asemenea eveniment înseamnă să îți sporești vizibilitatea, să arăți unui public internațional una dintre cele mai recente și mai apreciate producții proprii, să fii parte a circuitului estetic european al momentului″, precizează teatrologul Oltița Cîntec, directorul artistic al Teatrului Luceafărul Iași. (Radio Iași/ Comunicat Teatrul Luceafărul Iași/ FOTO teatrul_luceafarul.ro)