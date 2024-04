„TANGO AUTÉNTICO” – Turneu național aniversar Analia Selis

Între 10 mai și 8 iunie 2024, ANALIA SELIS și invitații săi din Argentina prezintă publicului român turneul național „TANGO AUTÉNTICO”. Într-un frumos parcurs artistic construit între țara sa natală (Argentina) și țara de adopție (România), turneul marchează 20 de ani de carieră artistică în România și 10 ani de când Analia Selis și-a dedicat întreaga activitate tangoului, dăruind publicului o serie de proiecte concepute în jurul celui mai pasional gen muzical.

În 2022, Comitetul Interministerial Argentinian i-a acordat distincția de „Country Brand Ambassador”, ca rezultat al contribuției sale la construirea identității naționale argentiniene în străinătate. Turneele naționale „Vă place tango?”, „Tango Simfonic”, „ArgEnTango”, „Symphonic Piazzolla”, „Interbelic Simfonic” – sunt toate o mărturie a pasiunii și dăruirii Analiei Selis pentru muzica de tango. Succesul proiectelor sale s-a tradus și prin numeroase invitații – primite din țară sau din străinătate – de a cânta alături de ansambluri importante sau de a participa la festivaluri internaționale.

Noul proiect va cuprinde recitaluri în formulă de trio și concerte simfonice, derulate în 15 orașe din România: București, Ploiești, Arad, Jimbolia, Brăila, Făgăraș, Craiova, Botoșani, Bacău, Iași, Onești, Buzău, Hunedoara, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș. Turneul „TANGO AUTÉNTICO” propune publicului din țară un repertoriu ce combină tangouri celebre argentiniene – precum „El choclo”, „La cumparsita” sau „Libertango” – alături de piese de tango interbelic românesc, ca „Nunuțo”, „Ce faci astă seară tu?”, „Habar n-ai tu”.

Alături de Analia Selis vor urca pe scenă doi invitați din Argentina, extrem de apreciați în lumea tangoului: JULIÁN CAEIRO (pian și aranjamente muzicale) și DAMIÁN FORETIC (bandoneón).

Evenimentul principal al turneului se va derula la București, la Sala Radio, unde Analia Selis revine după 5 ani de zile. Pe 29 mai 2024, o veți asculta alături de Orchestra de Cameră Radio (dirijor: Daniel Manasi). Repertoriul concertului de la Sala Radio este conceput în mod special în jurul tango-ului interbelic românesc, cu piese ca „Pe boltă când apare luna”, „Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă”, „Mână birjar”, „Dacă nu te cunoșteam” ș.a.

Pe lângă concertul de la Sala Radio, turneul „TANGO AUTÉNTICO” mai cuprinde 3 recitaluri la București, cu un repertoriu de tango adaptat formulei de trio (voce, pian și bandoneón). Acestea se vor desfășura la Teatrul „Godot” (10 mai), Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi (18 mai) – în cadrul Nopții Albe a Muzeelor – și Green Hours Jazz Café (31 mai).

„De la muzica țării mele natale, Argentina, către cea a țării mele de adopție, România, drumul meu continuă în pași de tango.

În proiectele mele din anii trecuți, dedicate tango-ului argentinian, am început să includ și piese românești. Și astfel am avut bucuria imensă a descoperirii tango-ului interbelic românesc. Muzică, texte și povești ale unei epoci elegante. Am simțit că această muzică are o forță extraordinară și că trebuie pusă în valoare în toată splendoarea sa. Am ales deci să duc mai departe tango-ul interbelic românesc, în toate concertele mele, fie prin câteva piese în repertoriul serii, fie prin concerte dedicate integral genului.

Turneul Tango Auténtico aduce publicului român tango argentinian alături de tango interbelic românesc, cu un aer nou, într-o viziune autentică asupra celui mai pasional gen muzical. Este cadoul pe care vreau să îl ofer ţării şi oamenilor care m-au adoptat.”

– declară ANALIA SELIS despre proiectul său

Eveniment organizat de Asociaţia Culturală „Analia Selis” Parteneri: Casa Terra, The Forge Sports, Silvia Șerban, PromArt Creative Partener aerian: Air France Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Muzical, Radio România Cultural, Radio România București FM,

Radio România Iași, Radio România Timișoara.

Turneul naţional „TANGO AUTÉNTICO”

10 mai – 8 iunie 2024

10.05 • București – Teatrul „Godot”, 20:00

11.05 • Brăila – Palatul Culturii Brăilene „Lyra”, 19:00

12.05 • Ploiești – Sala Filarmonicii „Paul Constantinescu”, 19:00

16.05 • Arad – Sala Filarmonicii din Arad, 19:00

17.05 • Jimbolia – Casa de Cultură, 19:00

18.05 • București – Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, 21:00

19.05 • Hunedoara – Casa de Cultură, 19:00

20.05 • Târgu Mureș – Republic Hub, 20:00

21.05 • Sfântu Gheorghe – Casa Muzicii, 19:00

23.05 • Bacău – Savarin Restaurant, 19:00

25.05 • Făgăraș – Zona Pietonală a Cetății Făgăraș, 16:00

29.05 • București – Sala Radio, 19:00

30.05 • Craiova – Sala Filarmonicii „Oltenia”, 19:00

31.05 • București – Green Hours Jazz Café, 19:00

02.06 • Onești – Piața Catedralei, 18:00

06.06 • Botoșani – Sala Filarmonicii „George Enescu”, 19:00

07.06 • Buzău – Cafeneaua Artiștilor, 20:00

08.06 • Iaşi – Ateneul Național, 19:00

