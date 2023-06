Suceava: Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ oferă 6.000 de locuri bugetate şi cu taxă la admiterea din acest an

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) pune la dispoziţia candidaţilor la admitere din acest an 6.000 de locuri bugetate şi cu taxă, repartizate pe cele peste 120 de programe de studiu la nivel de licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat şi formare continuă.

La studiile de licenţă, pe lângă specializările de tradiţie ale USV şi cele apărute în ultimii ani, viitorii candidaţi pot opta pentru un nou program de studii, Matematică – Informatică.

Pentru masterat, candidaţii pot opta pentru trei programe noi: Comunicare, media şi industrii creative, Managementul serviciilor sociale şi de securitate comunitară, precum şi Resilience in Education (Rezilienţă în educaţie), un program exclusiv în limba engleză, admiterea la acest program realizându-se în conformitate cu respectarea cerinţelor propuse în cadrul Proiectului Erasmus Mundus Joint Master in Resilience in Educational Contexts – EMJM FLOURISH.

Dintre cele peste 1.400 de locuri bugetate disponibile la ciclul de studii de licenţă, 41 sunt alocate absolvenţilor de liceu din mediul rural, iar 22 sunt pentru absolvenţii de liceu proveniţi din sistemul de protecţie socială şi candidaţii de etnie rromă. Alte 440 de locuri sunt alocate candidaţilor români de pretutindeni. Locurilor bugetate li se adaugă 1.558 de locuri cu taxă.

Pentru masterat, candidaţii au la dispoziţie peste 740 de locuri bugetate, cărora li se adaugă 197 de locuri pentru candidaţii români de pretutindeni şi alte 824 de locuri disponibile cu taxă.

Pentru studiile universitare de doctorat candidaţii au la dispoziţie, pentru cele 13 domenii oferite de cele două şcoli doctorale din cadrul USV, 53 de locuri bugetate şi 74 cu taxă.

Din totalul locurilor bugetate, cinci au fost alocate pentru studii universitare de licenţă şi cinci pentru studii universitare de masterat, pentru persoanele cu cerinţe educaţionale speciale/dizabilităţi, pentru asigurarea egalităţii de şanse şi integrarea efectivă în viaţa socială. Candidaţii înscrişi în această categorie au prioritate la înmatriculare.

Pentru sesiunea iulie 2023, USV scoate la concurs şi 455 de locuri pentru studii de licenţă la distanţă şi 270 de locuri pentru conversie profesională.

Procesul de admitere 2023 se va desfăşura, într-o primă sesiune, în perioada 10-17 iulie, fără zilele de sâmbătă şi duminică, pentru specializările unde există probe şi în perioada 10-18 iulie, fără zilele de sâmbătă şi duminică, pentru specializările unde nu există probe.

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la data de 27 iulie pentru această primă sesiune.

În privinţa procesului de înscriere, USV anunţă că şi în acest an candidaţii au posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în locaţiile din campusul USV, cât şi on-line, folosind platforma de înscriere disponibilă, iar pentru a uşura procedura de depunere a actelor în on-line, platforma de admitere a USV pune la dispoziţie şi un sistem electronic de plată a taxei de înscriere, ce va putea fi accesat în momentul înscrierii şi încărcării documentelor în platformă.

Sesiunea a doua de admitere se va desfăşura în perioada 4-8 septembrie, fără zilele de sâmbătă şi duminică, pentru specializările unde nu există probe şi în perioada 4-11 septembrie, pentru specializările unde există probe, iar pentru a confirma locul ocupat candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la data de 19 septembrie, pentru sesiunea de toamnă.

Candidaţii români de pretutindeni au posibilitatea de a se înscrie şi la centrele special organizate de USV în oraşele Chişinău (10-12 iulie 2023, Liceul de Creativitate şi Inventică ‘Prometeu-Prim’) şi Sîngerei (13, 14 iulie 2023, Liceul Teoretic ‘Mihai Eminescu’), pentru cei din Republica Moldova şi în oraşul Cernăuţi (12, 13 iulie 2023, Societatea pentru Cultura Românească ‘Mihai Eminescu’), pentru candidaţii din Ucraina.

Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, bobocii USV cu media de minimum 9,00 la examenul de bacalaureat vor primi câte o tabletă cu stilou digital.

De asemenea, peste 30% dintre viitorii studenţi vor primi burse lunare cu valori cuprinse între 600 şi 1.100 de lei pe lună, timp de 12 luni.

Procesul de admitere din acest an vine în contextul în care ediţia 2024 a clasamentului QS World University Rankings ierarhizează universitatea suceveană drept una dintre cele 1.400 de universităţi de excelenţă pe plan mondial şi între cele mai performante 13 universităţi din România.

